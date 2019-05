Palmeiras defende liderança do Brasileirão contra o Botafogo no DF

Agência Palmeiras Técnico Felipão conversa com auxiliar Paulo Turra em treino do Palmeiras

O Brasileirão entra na sexta rodada neste sábado (25) com disputa pela liderança. Primeiro colocado com 13 pontos, o Palmeiras vai à Brasília enfrentar o Botafogo, que busca lugar no G4. O jogo acontece no Estádio Mané Garrincha, às 15h (MS). Pouco depois, o Atlético-MG, 12 pontos, vai à Porto Alegre jogar contra o Grêmio, ainda patinando nas últimas posições.

Invicto no campeonato, o Palmeiras aposta em sua solidez defensiva para seguir vencendo no Brasileirão. Já são três triunfos consecutivos para o Palestra, que sofreu apenas um gol em todas as cinco rodadas até aqui. A única vez em que a defesa palmeirense foi vazada foi justamente no jogo em que o Palmeiras perdeu pontos neste campeonato: o empate com o CSA por 1 a 1 no Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Brasileirão.

Na sétima colocação, o Botafogo precisa de um resultado positivo para assustar o Santos, atual quarto colocado. A distância entre os dois times é de apenas um ponto, e o Peixe tem um confronto direto contra o Internacional (5º) no domingo. Ou seja, em caso de vitória, são altas as chances do Fogão terminar a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores da América.

E o Alvinegro aposta na boa fase do clube sob o comando de Eduardo Barroca. Desde que o técnico assumiu, o Bota perdeu apenas uma vez. Em cinco jogos, foram quatro vitórias, todas por uma diferença mínima. A última delas foi contra o Sol de América, do Paraguai, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Se o Botafogo realmente conseguir vencer o Palmeiras, quem agradece é o Atlético-MG, que também entra em campo neste sábado. Às 18h (MS), o Galo visita o Grêmio, em Porto Alegre. Os mineiros estão a apenas um ponto do Palmeiras e, em caso de tropeço do alviverde, podem assumir a liderança do Brasileirão.

O Tricolor Gaúcho, por sua vez, amarga uma posição ruim neste início de campeonato. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Grêmio é o 19º colocado, com dois empates em cinco jogos. Por isso, precisa urgentemente de uma vitória se quiser deixar o Z4 ainda nesta rodada.