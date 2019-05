Operário vence Anapolina fora de casa e segue na disputa pela classificação

Reprodução/CBF TV Galo venceu com gol ainda no primeiro tempo em jogo disputado fora de casa

O Operário FC consegui o resultado que precisava para seguir vivo no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (18), pela terceira rodada da Série D, o Galo venceu a Anapolina-GO por 1 a 0, fora de casa, e encostou na zona de classificação do Grupo A11. Na outra partida da chave, o União -MT recebe o Patrocinense-MG nesta segunda, em Rondonópolis.



O Galo entrou em campo com pressão depois de ter sido derrotado nas duas primeiras rodadas. Sem poder pensar em outro resultado, o representante sul-mato-grossense conseguiu fazer um jogo de igual com os goianos e chegou ao gol aos 40 minutos do primeiro tempo com Régis Wenzel que aproveitou cruzamento da direita e mandou a bola para rede de cabeça.



O confronto ganhou tons de drama para o Operário quando Cadu foi expulso na etapa final e o time que suportar a pressão dos rivais até os minutos finais para assegurar a vitória que lhe dá a chance de se manter na disputa pela vaga na segunda fase.



Ainda com o outro jogo da rodada a ser realizado, Patrocinense e Anapolina lideram com 4 pontos e são seguidos por Operário e União-MT com três.



Na próxima rodada, o Galo recebe o time goiano no Jacques da Luz em Campo Grande. O duelo está marcado para domingo, às 15h.