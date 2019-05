Operário leva virada e começa Série D com derrota para Patrocinense

Reprodução Operário saiu na frente, mas não segurou o resultado em Patrocínio

O Operário FC retornou ao Campeonato Brasileiro após 11 anos, mas com derrota. Neste domingo (5), em Minas Gerais, o Galo enfrentou o Patrocinense e, de virada, perdeu por 2 a 1 na abertura do Grupo A11. A outra partida da chave acontece nesta segunda (8), às 20h10 (MS), entre União-MT e Anapolina-GO no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O Operário teve a volta do técnico Celso Rodrigues ao comando do time e, mesmo com pouco tempo de trabalho e elenco remodelado, começou melhor o jogo. O gol que marcou, porém, saiu com ajuda da zaga adversária. Logo aos cinco minutos, o goleiro Jota deu chutão para frente e a bola chegou até o ataque. Aproveitando vacilo do zagueiro que se atrapalhou com o quique da bola, Ygor Vinicius, de cabeça, marcou para o time de Campo Grande. O Patrocinense chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 27, Bruno Maia cruzou da direita, Nathan ajeitou e Gilson, livre na área, pegou de primeira, marcando um golaço.

No segundo tempo o time sul-mato-grossense sentiu a preparação insuficiente e caiu de produção e o gol da virada mineira acabou saindo aos dez minutos com mais uma assistência de Nathan. O atacante recebe e tocou para Luiz Fernando se livrar da marcação e bater no canto do goleiro Jota, fechando o placar em 2 a 1.

Apesar da derrota, o técnico Celso Rodrigues elogiou a postura do time, lembrando o pouco tempo de preparação. “Em relação ao resultado saímos tristes porque planejamos algo totalmente diferente, mas tivemos pouco tempo para trabalhar, passa a ideia para os jogadores e mesmo assim eles entenderam o que nós queríamos, mas no campo às vezes as coisas não acontecem como planejamos. Tomamos o segundo gol por erro nosso, a bola estava no nosso pé, mas com muita pressa entregamos a bola ao adversário. Infelizmente saímos com resultado negativo, mas sabemos que estamos no caminho certo”, disse.

Com o resultado, o Patrocinense começa na frente no Grupo A11 com três pontos e o Operário não pontuou. A primeira rodada termina hoje, às 20h10, com a partida entre União-MT e Anapolina-GO, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Na segunda rodada, o Galo recebe o União domingo (12), às 16h, no Morenão, enquanto o Patrocinense enfrenta a Anapolina.