Operário fica no empate com Anapolina e vê classificação distante na Série D

Anderson Ramos/Capital News Operário teve jogador expulso no início do jogo e não teve força para buscar a vitória em casa

A situação dos times sul-mato-grossenses na Série D do Campeonato Brasileiro segue complicada. Neste domingo (26), jogando em Campo Grande, o Operário FC ficou no 1 a 1 com a Anapolina-GO e segue fora da zona de classificação do Grupo A10. O Galo jogou quase todo o jogo com um jogador a menos e perdeu a oportunidade de se colocar entre os primeiros colocados da chave. A partida no Estádio Jacques da Luz foi acompanhada por 324 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda de R$ 4680,00.

O objetivo do Operário de repetir a vitória sobre a Anapolina na rodada anterior começou a ficar mais difícil já aos 14 minutos. O meia Wesley, em uma disputa de bola, tentou atingir o volante Luan Martins que estava no chão e foi expulso. Com dez jogadores, o Galo passou a ter dificuldade para trabalhar a bola e viu o adversário crescer e abrir o placar. Aos 21 minutos, em uma bola recuperada no meio, o lançamento pegou Dé livre na entrada da área para tocar na saída de Jota, colocando a bola na rede. O empate não demorou a acontecer. Cinco minutos depois, Firmino foi derrubado na área por Marques. Pênalti que Regis Wenzel cobrou com firmeza para igualar o placar.

Na segunda etapa o ritmo do jogo não foi o mesmo e as chances de gols foram raras. Aos 28, em contra-ataque, quase Dé marca seu segundo gol no jogo, evitado em defesa de Jota. A melhor chance do Galo foi já aos 42 minutos, com Regis Wenzel, mas o chute foi para fora. Nos acréscimos, o time goiano ainda teve mais uma chance de sair com a vitória, mas o goleiro Jota conseguiu evitar a o gol e manteve o placar de 1 a 1 do primeiro tempo.

Grupo A11

Na outra partida da chave, Patrocinense-MG venceu o União-MT por 2 a 0, gols de Luiz Fernando e Danielzinho, ambos no segundo tempo, e assumiu a liderança, com sete pontos. União é o segundo com seis, Anapolina tem cinco e o Operário é lanterna com quatro pontos. Na próxima rodada, o Galo vai à Rondonópolis enfrentar o União no sábado e precisa vencer esse e o último jogo para ter chances de chegar à próxima fase.