Operário estreia na Série D contra Patrocinense em Minas Gerais

Anderson Ramos/Capital News Técnico Celso Rodrigues observa jogadores no último treino antes da viagem

Esquecer o Estadual e buscar acesso no Campeonato Brasileiro. O mantra dos representantes sul-mato-grossenses na Série D agora é seguido pelo Operário FC, que volta a disputar a competição nacional após 11 anos. O Galo estreia contra o Atlético Patrocinense-MG neste domingo (5), às 15h, no Estádio Pedro Nascimento. O árbitro será Christiano Gayo Nascimento, auxiliado por Lucas Torqueto Guerra e Kleber Alves Ribeiro, todos do Distrito Federal.

Embora tenha o elenco muito parecido com o que disputou o Estadual e a Copa do Brasil, o Operário tem novo treinador, nem tão novo assim. Celso Rodrigues retorna ao clube após passagem pelo futebol gaúcho. Campeão pelo Galo em 2018, o técnico ocupa a vaga de Arilson Costa, dispensado após o insucesso no Estadual.

Celso chegou e teve pouco tempo para ajustar o time que estreia em Patrocínio. Foram cerca de dez dias de trabalho antes da viagem e deve manter a estrutura básica da formação do antigo treinador. Velhos conhecidos do torcedor, como a dupla de zaga Rodrigo Arroz e André Paulino e o meia Fernandinho são nomes certos entre os titulares.

Operário e Patrocinense estão no Grupo A11, completado por União-MT e Anapolina-GO. Os dois se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h10 (MS), no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Grupo A10

O outro time do Estado na competição é o Corumbaense. Neste sábado (4), o Carijó venceu o Palmas-TO na estreia por 3 a 2, gols de Gustavo, Jaime e Romarinho, com Max e Hugo descontando para o adversário. O outro jogo da chave acontece neste domingo, entre Iporá-GO e Sinop-MT.