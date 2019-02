Operário esquece Copa do Brasil com vitória sobre o Novo no Estadual

Anderson Ramos/Capital News Jogadores do Operário comemoram gol em mais uma vitória no Estadual

O Operário FC teve o adversário ideal para esquecer a eliminação da Copa do Brasil neste domingo (17) no Campeonato Estádio. Pela sétima rodada, o Galo enfrentou o lanterna Novo FC e venceu por 2 a 0, entrando na disputa pelas primeira posições, mesmo com duas partidas a menos que adversários diretos. A partida foi acompanhada por 387 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda de R$ 3.190,00.

Os gols do jogo saíram um em cada tempo. Aos 29 minutos do primeiro, Emerson Santos recebeu passe na cara do gol e deslocou o goleiro para abrir o placar. Aos 42 da etapa final, Jorginho ganhou dos marcadores e definiu o jogo, marcando o segundo.

O Operário agora tem 12 pontos e faz na quarta-feira (20), às 15h, no Estádio Chavinha, contra o Sete de Dourados, um dos jogos atrasados. O Novo tem apenas um ponto e segura a lanterna e também joga na quarta, contra o Operário AC, de Dourados.

Outros jogos

A sétima rodada começou no sábado com as vitórias do Comercial sobre o Sete por 2 a 0 e do Corumbaense sobre o Aquidauanense por 3 a 1. Também no domingo, Serc e Urso empataram sem gols em Chapadão do Sul. Em Itaporã, Operário AC e ABC empataram em 1 a 1. O líder Águia Negra recebeu o Costa Rica e venceu de virada por 2 a 1. Muller abriu o placar para o CREC no primeiro tempo e, na etapa final, Guilherme marcou duas vezes e recolocou o time de Rio Brilhante na liderança isolada, com 16 pontos.