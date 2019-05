Operário enfrenta União por primeira vitória no Campeonato Brasileiro

Anderson Ramos/Capital News Celso aproveitou bem a semana de treinos Para definir o time

Buscar a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro é a missão do Operário FC neste domingo (12), em Campo Grande. O Galo recebe o União-MT no Estádio Jacques da Luz, às 15h, e precisa dos primeiros três pontos para se manter próximo à zona de classificação.

O árbitro será Paulo César Zanovelli, auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira, todos de Minas Gerais. O jogo terá transmissão da TV FFMS em parceria com a Rádio Esporte MS.

O confronto reúne os dois times derrotados na rodada de estreia, o que dá ainda mais importância um resultado positivo ao Operário. Principalmente porque no outro jogo desta segunda rodada no Grupo A11, Anapolina-GO e Patrocinense-MG empataram em 1 a 1 neste sábado (11), ficando juntos na liderança com quatro pontos cada.

Para o jogo, o técnico Celso Rodrigues deve manter o time que começou a partida em Patrocínio e fez bom primeiro tempo, inclusive saindo na frente do placar. A novidade pode ser o atacante Araújo, liberado pelo Departamento Médico.

Em comemoração ao Dia das Mães, a diretoria do Operário decidiu não cobrar ingresso das mulheres na partida nas Moreninhas. Crianças até 12 anos acompanhadas também tem entrada livre.

Grupo A10

Outro sul-mato-grossense na disputa, o Corumbaense enfrenta o Sinop-MT, às 16h, no Estádio Gigante do Norte de olho na liderança do grupo. As duas equipes venceram na estreia e quem vencer, se isola na frente. O jogo terá arbitragem de Leonardo Sigari Zanon, auxiliado por Jeferson Cleiton Piva e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.