Operário enfrenta Anapolina por lugar na zona de classificação da Série D

Divulgação/Operário FC Vitória em Goiás devolveu confiança aos jogadores do operário para buscar classificação

O Operário FC começa neste domingo, em Campo Grande, o returno da primeira fase do Campeonato Brasileiro e na busca para entrar na zona de classificação. No Estádio Jacques da Luz, às 15h, o Galo recebe a Anapolina-GO, clube que venceu no último fim de semana por 1 a 0. A partida terá arbitragem de Leonardo Ferreira Lima, auxiliado por Daniel Cotrim de Carvalho e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.

Nova vitória coloca o time sul-mato-grossense entre os primeiros colocados do Grupo A11. Na virada de turno, o União-MT lidera com seis pontos, Patrocinense-MG e Anapolina somam quatro e o Operário três. No outro jogo da chave, também neste domingo, Patrocinense e União se enfrentam no Estádio Pedro Nascimento.

A vitória em Anápolis recolocou o Operário na disputa pela classificação e, o desempenho fora de casa deve fazer o técnico Celso Rodrigues manter a base do time. A ausência certa é o meia Kadu, suspenso após expulsão no último jogo. Vanderlei, Wesley ou Natan podem ocupar a vaga aberta no meio campo.

O Corumbaense, outro representante de MS no Brasileiro, joga contra o Iporá-GO, neste domingo, 14h30 (MS). O Carijó perdeu para o mesmo adversário no sábado por 2 a 0, o que gerou início de crise nos bastidores do clube, inclusive com o meia Marlos deixando a cidade após ser ameaçado por torcedores armados.