Operário e Corumbaense conhecem adversários na Copa do Brasil nesta quinta

Divulgação/CBF Sorteio define os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2019 começa na noite desta quinta-feira (13) com a definição dos confrontos da primeira fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio envolvendo 80 clubes que iniciam a competição, em fevereiro, entre eles o Operário FC e o Corumbaense, respectivamente campeão e vice do Campeonato Estadual deste ano. Outros 11 times estão pré-classificados para a fase de oitavas de final.

A cerimônia acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 19h (MS). No sorteio, os 80 participantes são ordenados em função da sua posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) e são divididos em oito grupos de 10 clubes cada. Em cada grupo, os times são ordenados em função da sua posição no RNC, e tal posicionamento determinará a sequência do sorteio. Os dez clubes melhores ranqueados - excluídos os já classificados para a 4ª fase - farão parte do Grupo A, os dez seguintes do Grupo B, os próximos dez do Grupo C, e assim sucessivamente até se formar o Grupo H. Os confrontos entre clubes dos grupos serão: A x E, B x F, C x G e D x H. Será definido também o mando dos jogos pra a segunda fase, também definida em partida única.

Possíveis adversários

O Corumbaense é o 140º colocado e está no Pote G. Assim, terá pela frente um adversário que sairá do Pote C, composto por CRB-AL, Vila Nova-GO, Londrina-PR, Oeste-SP e Brasil de Pelotas-RS, todos da Série B, Luverdense-MT, Juventude-RS, , Náutico-PE, Joinville-SC, Boa Esporte-MG, times da Série C. A partida acontecerá no Estádio Arthur Marinho e o Carijó precisa obrigatoriamente vencer para se classificar.

Sem posição no Ranking de Clubes, já que não disputou competições nacionais nos últimos cinco anos, o Operário está no Pote H e seu adversário na primeira fase estará entre um dos integrantes do Pote D. Deste, o destaque é o CSA-AL, novo integrante do Brasileirão. No grupo ainda estão Guarani-SP e Cuiabá-MT, da Série B, ABC-RN, Botafogo-PB, Remo-PA, Ypiranga-RS, da Série C, e ainda Tupi-MG, ASA-AL e América-RN, da Série D. O jogo acontece em Campo Grande, com vantagem do empate para o adversário do Galo.