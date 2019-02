Operário e Aquidauanense jogam por paz no Estadual

Divulgação/OFC Arilson Costa seria cobrado por melhor desempenho pelo presidente Estevão Petrallás

Um jogo que vale mais que posição na classificação do Campeonato Estadual. Operário FC e Aquidauanense se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no estádio Morenão também para ter paz na reta final da primeira fase. A partida terá transmissão para todo Estado pela TV Morena e Paulo Henrique Salmázio será o árbitro, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Rui César Lavarda.

O Galo tem 13 pontos e uma partida a menos que o líder Águia Negra, o que poderia ser o suficiente para ter tranquilidade nos jogos que restam. Na última quarta-feira, porém, o time ficou no empate em 2 a 2 com o Sete de Dourados, depois de marcar primeiro e levar a virada, o que provocou descontentamento por parte do presidente Estevão Petrallás, que falou em dispensa de jogadores e cobrança sobre o gerente de futebol, Rodrigo Grahl e o técnico Arílson Costa. Assim, uma vitória sobre o Azulão é fundamental para pensar na liderança e para apaziguar os ânimos nos bastidores.

No Aquidauanense a situação não é diferente. Derrota pelo Corumbaense na última rodada, tem 11 pontos na sexta posição. Vencendo, pode até ser vice-líder, mas a preocupação não é apenas pelo resultado em campo. Fora dele, o clube pode ser penalizado com a perda de seis pontos por, supostamente, ter utilizado irregularmente o meia Alex Faria na primeira rodada. O caso será analisado pelo TJD-MS e, se a punição for confirmada, o time entraria na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, ficando na frente apenas do Novo FC e do Operário AC.

Outros jogos

A rodada começou neste sábado com a vitória do Costa Rica sobre o Comercial por 2 a 0 e o empate entre Corumbaense e Serc em 1 a 1. Neste domingo acontecem outras três partidas, duas delas às 15h. No Estádio Chavinha, o confronto douradense entre Sete de Dourados e Operário AC. O comando do jogo será de Edson Ribeiro, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Wanderson Fonseca Bugarin. Na Toca do Urso jogam Urso e ABC com arbitragem de Rogério Gregório de Souza, acompanhado dos assistentes Luiz Fernando Viegas Colete e Altair José Tavares. A rodada termina em Rio Brilhante com Águia Negra e Novo FC, às 17h30, com arbitragem de Everton Moreira Prates, com Lucas Ferreira de Oliveira e Cleberson Pereira Mareco.

Classificação

O Águia Negra segue sozinho na frente com 16 pontos e o Corumbaense agora tem 14, em segundo. Operário FC, Comercial e Costa Rica, nesta ordem, dividem a terceira posição com 13 pontos. Aquidauanense é sexto colocado com 11 pontos, Sete vem em seguida com dez e a Serc fecha a zona de classificação, com nove pontos. Na zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.