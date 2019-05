Operário bate Sport embaixo de chuva e derruba último invicto da Série B

João Vitor Rezende Borba/AGIF/CBF Jogo em Ponta Grossa foi disputado embaixo de muita chuva

A Série B do Campeonato Brasileiro não tem mais time imbatível entre os 20 participantes. Nesta terça-feira (28) o Sport-PE, único que ainda não havia sido derrotado, foi à Ponta Grossa e foi batido pelo Operário-PR por 2 a 1, de virada. Samir abriu o placar para os rubro-negros. No segundo tempo, Schumacher e Felipe Augusto garantiram a virada do Fantasma em jogo disputado embaixo de muita chuva. Por enquanto, o Operário-PR sobe para a 11ª posição na tabela. O Sport, mesmo com o revés, permanece na quarta colocação.

No Estádio Germano Krüger, o Sport foi melhor na etapa inicial. Não à toa, saiu para o intervalo vencendo por 1 a 0. Mesmo debaixo de muita chuva o Leão da Ilha conseguiu ter mais controle e soube aproveitar bem a superioridade na posse de bola (foram 69% contra 31% do Operário). Aos 19 minutos, em contra-ataque, Guilherme arrancou da defesa, venceu o campo encharcado e achou Samir livre dentro da área. O camisa 10, com tranquilidade, chutou e venceu o goleiro Simão.

Se o primeiro tempo foi dos pernambucanos, a segunda etapa foi completamente diferente. O time paranaense voltou mais ligado, e aos 22 minutos já havia virado o jogo. O gol de empate contou com uma ajudinha do zagueiro Cleberson, que derrubou Lucas Batatinha dentro da área. Na cobrança, aos 14 minutos, Schumacher cobrou no canto para empatar. Embalado pela torcida contagiada no Germano Kruger, o Operário ficou em vantagem oito minutos depois, quando Felipe Augusto foi lá no alto e cabeceou bola que veio de escanteio, fazendo 2 a 1.

Campinas

Ainda na abertura da sexta rodada, o Guarani-SP perdeu, em casa, para o Brasil-RS por 2 a 1. O Bugre saiu na frente com gol de Felipe Amorim aos 15 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Márcio empatou aos 15 minutos e Alexandre, marcando contra, fez o gol da virada dos visitantes. O resultado faz o time gaúcho sair da zona de rebaixamento, ficando por enquanto na 12ª posição. Já o Guarani, por outro lado, entrou na zona da degola.