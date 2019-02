Novo goleia Operário AC e empurra lanterna do Estadual para adversário

Franz Mendes Guilherme (8) marcou duas vezes na goleada do Novo sobre o Operário AC, agora lanterna

O Novo FC foi melhor que o Operário AC, de Dourados, na disputa contra a lanterna do Campeonato Estadual. Em partida atrasada da terceira rodada, nesta quarta-feira (20), o time da Capital goleou o Tigre por 4 a 0, empurrando a última posição para o adversário, mas ambos seguem em situação complicada na luta contra o rebaixamento.

Dono do jogo no primeiro tempo, o Novo marcou todos os gols da vitória antes do intervalo. Aos seis minutos, Guilherme, com liberdade, abriu o marcador no Estádio Morenão. Aos 21, Matheus Negrão, cobrando pênalti, ampliou. Aos 38, Guilherme voltou a marcar e fazer 3 a 0. Já nos acréscimos, Felipe Bezerra marca mais um, caracteriza a goleada e fecha o placar em 4 a 0.

Classificação

A quarta teve ainda outro jogo atrasado, mas pela quarta rodada. No Estádio Chavinha, Sete de Dourados e Operário FC empataram em 2 a 2. Otacílio Neto e Mohamed marcaram os gols dos douradenses, enquanto o zagueiro Bruno Centeno, duas vezes, fez os gols do Galo.

Completadas sete rodadas e com apenas uma partida ainda em atraso, o Águia Negra lidera com 16 pontos. Operário FC, Corumbaense e Comercial estão juntos com 13 pontos, com vantagem para o Galo nos critérios de desempate. Aquidauanense é quinto com 11 pontos, seguido por Costa Rica e Sete, ambos com dez pontos. A Serc fecha a zona de classificação com oito pontos.

Na zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo agora soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.