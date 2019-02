Novo e Operário se enfrentam em situações opostas no Estadual

Anderson Ramos/Capital News Técnico Arílson Costa, do Operário, vai em busca de três pontos para ficar perto das primeiras posições

Deixar a eliminação na Copa do Brasil para trás e somar pontos no Campeonato Estadual. Assim o Operário FC encara o confronto contra o Novo FC pela sétima rodada, neste domingo (17), às 16h, no Estádio Morenão. Paulo Henrique Vollkopf será o árbitro, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Edson Campos de Mendonça, todos do quadro da CBF.

Mandante do jogo, a diretoria do Novo optou por ocupar o setor das cadeiras cobertas e arquibancadas descobertas (laterais) do Morenão. A torcida do Operário ocupará as arquibancadas cobertas (centrais). Os ingressos custam R$ 20 para cadeiras e R$ 10 para arquibancadas.

O confronto, sempre esperado pelo histórico entre os dois clubes, desta vez é marcado pelo desiquilíbrio na classificação. O Novo jogou seis vezes e foi derrotado em cinco delas, com apenas um empate, dividindo a lanterna da competição com o Operário AC, de Dourados. Do outro lado, o Galo, com quatro jogos, ganhou três e perdeu um. Tem nove pontos e, se vencer, segue na briga pela liderança, já que tem dois jogos atrasados a serem realizados nas próximas semanas.

Ouros jogos

A rodada começou neste sábado com as vitórias de Comercial sobre o Sete de Dourados por 2 a 0, gols de Gilmar e Matheus, e do Corumbaense sobre o Aquidauanense por 3 a 1, com dois gols de Romarinho e um de Pato, com Agnaldo descontando para o Azulão.

Neste domingo jogam ainda Operário AC e ABC no Estádio Chavinha com arbitragem de Neuri Antônio Przybulinski, auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Cleberson Pereira Mareco. Em Chapadão do Sul, a SERC recebe o Urso de Mundo Novo e Augusto Domingues Ortega será o árbitro, tendo Diego dos Santos Ruberdo e Rodrigo Soares Pedro como assistentes. A rodada termina em Rio Brilhante com o líder Águia Negra recebendo o Costa Rica. Thiago de Alencar Gonzaga será o árbitro, Ruy César Lavarda e Wanderson Fonseca Bogarin trabalham nas laterais.