Nos pênaltis, Juventude elimina Vila Nova e está nas oitavas da Copa do Brasil

Divulgação/Vila Nova FC Juventude segurou o empate sem gols e ficou com a vaga nos pênaltis

Enfim a fase de oitavas de final da Copa do Brasil está completa. Em confronto atrasado da quarta fase, o Juventude-RS, nos pênaltis, eliminou o Vila Nova-GO em Goiânia, após empate sem gols no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida. O time de Caxias do Sul agora enfrenta o conterrâneo Grêmio na próxima quarta-feira (16) e no dia 4 de junho, em Porto Alegre.

O Vila Nova impôs o ritmo nos primeiros 20 minutos de jogo, chegando muito perto de marcar. A grande chance foi com Mosquito, ao completar cruzamento de letra e mandar na trave. Depois dos 20, o Juve começou a equilibrar o jogo. Na marca dos 38, a equipe gaúcha fez gol olímpico, mas o árbitro marou falta de ataque no goleiro Rafael Santos.

A segunda etapa foi marcada por muita pressão do Vila. Mas sem efetividade no ataque. A grande oportunidade de marcar foi apenas aos 46 minutos, mas o árbitro marcou falta de ataque da equipe da casa. E a decisão foi mesmo para os pênaltis. Nas cobranças, Genílson, Eltinho, João Pedro e Bruno Alves converteram para o time gaúcho. Após Danilo mandar na trave, Marcelo Carné pegou a batida de Patrick e garantiu 4 a 3 para o Juve.

Outros confrontos

Oitavas de final tem ainda as disputas entre Internacional e Paysandu-PA, Corinthians e Flamengo, Atlético-MG e Santos, Sampaio Côrrea-MA e Palmeiras, Fortaleza e Athletico-PR, Fluminense e Cruzeiro e São Paulo contra o Bahia. Os jogos acontecem entre os dias 15 de maio e 5 de junho.