No Beira-Rio, Internacional bate Paysandu por 3 a 1 pela Copa do Brasil

Ricardo Duarte/SC Internacional Colorado fez valer o mando de campo e abriu boa vantagem para a partida de volta

A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (23). Em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Paysandu-PA e venceu por 3 a 1, abrindo boa vantagem para a partida de volta. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (29), no Mangueirão. O Inter pode perder por até um gol de diferença que avança. O Paysandu, por sua vez, precisa triunfar ao menos por dois de vantagem para levar a decisão aos pênaltis.

No Estádio Beira-Rio, o Colorado foi melhor no primeiro tempo. Guerrero, D'Alessandro e Nico Lopez deram trabalho à defesa do Paysandu. Aos 18 minutos, o Inter quase abriu o placar em falta cobrada pelo argentino, que pegou na trave e não entrou. Mas o Papão só conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Inter até os 25 minutos: rolou uma tabelinha entre os três citados acima - Guerrero, D'Ale e Nico -, que deixou o peruano cara a cara com o goleiro Mota, na boa, para marcar o primeiro do jogo.

O Paysandu voltou aninado do intervalo, isso porque, logo aos dois minutos da etapa final, conseguiu o empate. Bruno Collaço cruzou na cabeça de Micael, que desviou firme para igualar no Beira-Rio. Mas o Colorado não deixou barato. Aos 11 minutos, Lindoso recebeu passe após cobrança de escanteio, o meia tocou por baixo e colocou o Inter novamente em vantagem. Guerrero saltou mais alto do que todo mundo e cabeceou com força, fazendo o terceiro do Inter aos 33 minutos. À vontade, os mandantes seguiram pressionando, e quase fizeram o quarto, mas o primeiro encontro entre as equipes terminou em 3 a 1 para o Colorado.