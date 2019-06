Mundo Novo sedia mais uma rodada da Copa Assomasul

Bola vai rolar para 6a rodada válida pela competição que movimenta o interior do Mato Grosso do Sul, a 16ª Copa Assomasul de futebol acontece neste sábado (8) em Mundo Novo com a participação do time anfitrião e dos municípios de Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Juti e Tacuru.

Divulgação Assomasul/Edson Ribeiro Coordenadores da Copa farão o sorteio dos jogos deste sábado





Neste fim de semana sairão mais três equipes classificadas para a 2ª Fase do maior campeonato de futebol amador do Centro Oeste, que este ano contou com 57 municípios inscritos conforme informou a assessoria da organizadora do evento.



Os jogos deste sábado serão conhecidos por meio de sorteio, segundo os coordenadores da competição amadora.



É bom lembrar que já garantiram suas vagas na próxima fase da competição intermunicipal as equipes de Antônio João, Porto Murtinho, Bela Vista, Douradina, Novo Horizonte do Sul, Naviraí, Terenos, Jaraguari, Rio Negro, Caarapó, Paranhos, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e Nioaque, totalizando 15.



PREMIAÇÃO



A Copa Assomasul foi aberta no dia 27 de abril em Antônio João, município que conquistou o título da competição no ano passado. Este ano, 57 equipes se inscreveram.



Em sua 16ª edição, a Copa Assomasul conta com a parceria do Confaz-M/MS, Cassems, Sanesul, B&C Construtura, Fundesporte e Topper (bola fabricada em Vicentina-MS.



Além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes e para o artilheiro e goleiro menos vazado (ambos terão ainda R$ 1 mil em dinheiro), a premiação é a seguinte este ano: Campeão (R$ 12 mil), vice-campeão (R$ 8 mil), terceiro lugar (R$ 6 mil) e quarto lugar (R$ 3 mil).



Atualmente, o Ranking dos Campeões está assim: Maracaju (4 títulos), Sidrolândia (2), Antônio João (2), Iguatemi (1), Jardim (1), Corumbá (1), Bela Vista (1), Tacuru (1), Porto Murtinho (1), Campo Grande (1).