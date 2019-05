Marta faz tratamento antes da Copa do Mundo da França

Laura Zago/CBF Atacante Marta segue fazendo fisioterapia para se recuperar de uma contusão muscular

A Seleção Brasileira Feminina segue a preparação para a Copa do Mundo da França, que começa no dia 7 de junho. A delegação está na cidade portuguesa de Portimão, onde ficam até dia 5, quando viajam para Grenoble, local da estreia contra a Jamaica, no dia 9, pelo Grupo C, composto ainda por Austrália e Itália.

A preocupação da Comissão Técnica está com Marta. Melhor jogadora do mundo, a atacante está fazendo apenas fisioterapia, se recuperando de uma lesão menor do músculo bíceps femoral. Ela ficou o dia no hotel em tratamento, mas não deve ser problema para a estreia. Já Erika fez preparação física e sessões de fisioterapia. A zagueira trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

Com as atletas liberadas, nesta quinta-feira (30), a equipe brasileira treinou em dois períodos. Na parte da manhã, as jogadoras realizaram atividades físicas na academia. Pela tarde, no estádio do Portimonense, a equipe foi a campo para trabalhos táticos. Em um primeiro momento, o grupe fez finalizações, e posteriormente, simulação de jogo em campo reduzido.