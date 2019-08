Manaus e Brusque disputam título neste domingo na Arena da Amazônia

Paulo Trindade/AGIF/CBF Arena da Amazônia deve estar lotada para confronto final da Série D entre Manaus e Brusque

O Campeonato Brasileiro tem quatro divisões e a primeira delas chega ao fim neste domingo (18). Manaus-AM e Brusque-SC jogam na Capital amazonense às 15h (MS) pelo título da Série D, a quarta divisão. Na ida, em Santa Catarina, empate em 2 a 2 e agora o vencedor levanta a taça, enquanto que um novo empate, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis. A competição colocou, além dos dois finalistas, Jacuipense-BA e Ituano-SP na Série C em 2020.

A decisão tem transmissão na Band para os estados do Amazonas e Santa Catarina e para todo o Brasil através do site Mycujoo.

A expectativa é que a Arena da Amazônia esteja com mais de 40 mil torcedores, local onde o time da casa tem 100% de aproveitamento em casa na campanha. Para a finalíssima, no entanto, o técnico Wellington Fajardo tem dois desfalques importantes: Rossini, autor dos gols do acesso e dos tentos do jogo de ida, e Hamilton, artilheiro do time na competição, estão fora.

O comandante do Manaus não se abate por este fato e mostra total confiança em seu elenco. “A gente sabe que na decisão, quando chegam as duas melhores campanhas está tudo aberto. Temos duas baixas importantes, mas tenho certeza de que os jogadores que treinaram durante a semana vão suprir as ausências e farão um bom jogo”, declarou Wellington Fajardo.

Do lado do Brusue, a preocupação, além da torcida é o clima, com previsão de temperatura superior à 30º na hora do jogo. Ciente disso, o técnico do Brusque, Waguinho Dias, pede bastante controle aos seus comandados para esta decisão. “Estamos cientes do clima, da umidade e de como será na Arena, que é fechada. Aqui em Manaus a temperatura já é mais quente, tem um clima abafado, e dentro do estádio é mais ainda.

Com o público de 40 mil e tudo isso, é preciso saber jogar para não se desgastar. São fatores que quem está mais acostumado sente menos, mas sente também. Vai vencer que estiver equilibrado emocionalmente e conseguir passar por todos os obstáculos. Vai ser na hora a decisão. Hoje está totalmente aberto, as duas equipes estão niveladas, e eu acredito que quem estiver mais equilibrado vai conseguir vencer”, destacou o treinador do time catarinense.

