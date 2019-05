Londrina vence Brasil e se mantém entre os líderes da Série B

Gustavo Oliveira/Londrina EC Londrina venceu a segunda partida na Série B e segue entre os primeiros colocados

O Londrina-PR emendou a segunda vitória no Campeonato Brasileiro Série B. Estreando em casa na competição, o Tubarão se manteve com 100% de aproveitamento ao superar o Brasil-RS por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (3). Com seis pontos, o time paranaense divide a liderança com o Botafogo-SP, que leva vantagem no saldo de gols (3 a 2). Já o Xavante segue sem pontuar. Na outra partida da noite, Atlético-GO e Coritiba-PR empataram em 1 a 1, gols de Rodrigão para os paranaenses e um golaço do lateral Jonatan para o Dragão.

Jogando no Estádio do Café, o Londrina teve mais posse de bola, mas encontrou um Brasil de Pelotas fechado e não conseguiu achar espaços na defesa gaúcha. Bem postado em campo, o Xavante apostou na forte marcação no meio de campo para tentar contra-atacar o time da casa. A disputa territorial foi a tônica do primeiro tempo, que não terminou empatado, graças ao gol de Anderson Oliveira nos acréscimos. Após cobrança de lateral, Alisson Safira ajeitou de cabeça para o veloz camisa 7 invadir a área e finalizar na saída do goleiro, 1 a 0.

Em desvantagem, o Brasil adotou uma postura mais ofensiva no segundo tempo e o confrontou ficou mais aberto. Aos sete minutos, o time gaúcho assustou em chute de longa distância de Juba que passou por cima do gol. Com mais espaços, o Londrina apostou na velocidade de seus atacantes para chegar com perigo também e, aos 14 minutos, Marcelinho parou na grande defesa de Carlos Eduardo. Aos 21, o goleiro apareceu novamente e espalmou o chute de Diego para a linha de fundo. O time gaúcho tentou pressionar no fim, mas amargou a segunda derrota na Série B.

Outros jogos

A segunda rodada da Série B segue neste sábado com mais quatro jogos. Figueirense-SC e São Bento jogam em Florianópolis, Vitória-BA e Vila Nova-GO no Barradão, Paraná Clube-PR e CRB-AL em Curitiba e Cuiabá-MT e Operário-PR na Arena Pantanal. A rodada termina na segunda-feira (6) com Bragantino-SP e Sport-PE em Bragança Paulista.