Londrina mantém 100% em casa contra o Cuiabá e alcança líderes da Série B

Gustavo Oliveira/Londrina EC Safira aproveitou erro da zaga cuiabana e marcou o gol da vitória do Tubarão

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguiu com dois jogos e uma trinca de líderes. O Londrina-PR ratificou o aproveitamento de 100% em casa e venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0, gol de Safira no fim do primeiro tempo. Na outra partida da noite, Ponte Preta-SP e Botafogo-SP empataram sem gols em Campinas. Com os resultados, Bragantino-SP, Botafogo e Londrina, nesta ordem, dividem a primeira posição com 16 pontos. O Cuiabá, que chegou a frequentar o G4 nas primeiras rodadas, emplacou a terceira derrota seguida, caiu para a décima posição e ainda pode ser ultrapassado na sequência da rodada

O jogo

As chances demoraram a acontecer no Estádio do Café. Já com 26 minutos no relógio, o Cuiabá criou a primeira boa oportunidade. Após cobrança de escanteio, Ednei ganhou da marcação e testou bonito para ótima defesa do goleiro Matheus Albino. No rebote, Caio Dantas fez novo cruzamento e novamente o camisa 3 do Dourado conseguiu o cabeceio, mas dessa vez Matheus Bertotto apareceu em cima da linha para afastar o perigo.

O time visitante continuou insistindo e, aos 31, Marino, também de cabeça, quase abriu o marcador. Porém como diz o ditado: quem não faz leva. E assim foi. No último minuto do primeiro tempo, Alisson Safira aproveitou um erro da defesa adversário e chutou forte, da entrada da área, para colocar o Londrina em vantagem.

Na volta do intervalo, as equipes repetiram o ritmo do início do jogo e as chances só apareceram depois dos 20 minutos. O Tubarão assustou primeiro em finalização de Arthur Caculé, aos 21, mas Victor Souza evitou o segundo dos mandantes. A resposta do Cuiabá foi imediata e na mesma moeda. Felipe Marques arriscou de fora da área e Matheus Albino fez a defesa. A etapa final, porém, não teve gols e o Londrina segurou a vitória por 1 a 0.