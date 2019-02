Londrina bate Paraná Clube nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Twitter Oficial Londrina EC Londrina buscou empate nos acréscimos e a vaga nos pênaltis

O Londrina-PR é o primeiro classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Em confronto regional com o Paraná Clube-PR, o Tubarão levou a vaga nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Jenison, ainda na primeira etapa, abriu o placar para o Tricolor da Vila. Já nos minutos finais, Luquinha marcou e deixou tudo igual no placar. Com a classificação confirmada, o Londrina terá pela frente o vencedor do jogo entre Tombense-MG e Botafogo-PB.

Os momentos iniciais do jogo no Estádio do Café foram de muita marcação e equilíbrio. A primeira boa chance foi do Londrina, aos 11 minutos, em cabeceio de Silvio para fora. Aos poucos, o Paraná foi aumentando a posse de bola cresceu no jogo. Tanto que, na marca dos 31, abriu o placar com Jenison, que aproveitou sobra e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Alan.

O time da casa voltou do intervalo buscando pressionar o Paraná. O técnico Alemão realizou algumas alterações na equipe e o Londrina começou a oferecer mais perigo. Aos 15 minutos, Romulo aproveitou bem o cruzamento e por pouco não empatou. Na casa dos 29, o Tubarão chegou mais uma vez, em chute forte de Miullen para fora do gol. Os minutos finais, inclusive, foram de verdadeira pressão do Londrina, que quase empatou aos 44, em cabeceio de Luquinha. Mas o empate veio no lance seguinte. Aos 47 minutos, Luquinha, novamente ele, cobrou falta com maestria e deixou tudo igual no Estádio do Café.

Nas cobranças, pelo lado do Paraná, Suelinton, Jenison, Fernando Neto, Sciola marcaram, enquanto Guilherme Santos, Gemerson e Luiz Otávio desperdiçaram. Já pelo Londrina, Sílvio e Romulo erraram as cobranças, mas Germano, Marcelinho, Luquinha, Anderson Oliveira e Augusto marcaram e garantiram o triunfo do Tubarão.