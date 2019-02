Jogadores do Comercial reclamam e clube diz que salário sai essa semana

Deurico Ramos/Capital News Presidente Valter Mangini admitiu o problema e promete pagamento para "essa semana"

A derrota em casa para o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (23) pelo Campeonato Estadual não foi ruim para o Comercial apenas pela oportunidade de se manter na luta pelas primeiras posições. Irritado com cobranças de torcedores no intervalo, o goleiro Rodolfo expôs a dificuldade financeira que o clube atravessa para disputar a competição. Segundo o jogador, os atletas ainda não foram pagos. O presidente Valter Mangini confirma a dívida e diz que o pagamento sai nos próximos dias.

O primeiro tempo ruim do Comercial, que levou os dois gols da derrota entre os 14 e 16 minutos, irritou os poucos torcedores no Morenão, que, nas descida para o vestiário, cobrou o resultado dos jogadores. Irritado, o goleiro Rodolfo, um dos principais do elenco, rebateu, revelando o problema. Em entrevista à Webrádio Esporte MS, Rodolfo falou que o elenco estaria descontente com o atraso de dois meses nos salários.

O problema poderia, inclusive, provocar a saída de alguns jogadores, entre eles o próprio goleiro, segundo nota no site MS Esporte Clube. O atacante Fabinho, até então um dos titulares de Mário Tilico, aceitou proposta do Olímpia-SP, mesmo destino que poderá ter o zagueiro André Bahia.

Por outro lado, em conversa com o Capital News, o presidente colorado, Valter Mangini, admite o problema de fato, mas nega que o clube deva dois meses aos jogadores. “Começamos a trabalhar no dia 7 de janeiro e estamos devendo o salário de janeiro. Estão cobrando o segundo mês antes de vencer”, rebateu. O dirigente disse que o primeiro mês será pago em breve. “Ainda nesta semana pagaremos o mês de janeiro”, afirmou.

Com 13 pontos, o Comercial segue na quarta posição, mas pode ser ultrapassado na rodada. Nos três jogos que restam pela primeira fase, enfrenta, na ordem, o Novo FC como visitante, recebe o Corumbaense e encerra contra o Operário AC, em Itaporã.