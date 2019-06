Jogador nascido em MS acerta com time da Série A do Brasileirão

Divulgação/Londrina Keirrison jogou pela última vez pelo Londrina em 2018

O CSA confirmou nesta sexta-feira (14) mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro Série A e entre eles está o atacante Keirrison. Nascido em Dourados, o jogador de 30 anos estava sem clube desde a saída do Londrina em 2018 quando marcou apenas um gol nos seis jogos disputados ainda pelo campeonato paranaense.



Keirrison se destacou jogando pelo Coritiba e chamou atenção do Palmeiras. No time paulista teve um começo meteórico e logo foi contratado pelo Barcelona, mas nunca atuou pelo time espanhol. Foi repassado por empréstimo para o Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro. Depois, retornou ao Coritiba, jogou pelo Arouca de Portugal e novamente Coritiba, antes de acertar com o Londrina.



Além de Keirrison, o CSA anunciou o reforço do atacante paraguaio Julián Benítez (ex-Olimpia, do Paraguai). O elenco se apresenta dia 20 após o recesso para a Copa América.



O CSA é o penúltimo colocado do Brasileiro com seis pontos em nove jogos. O próximo jogo será contra o Corinthians, na arena em Itaquera, no dia 14 de julho.