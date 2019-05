Internacional e Corinthians vencem na segunda rodada do Brasileirão

Jeferson Guareze/AGIF/CBF Guerrero marcou o primeiro gol colorado no Beira-Rio

O Brasileirão movimentou o feriado pelos gramados de norte a sul do país. Na tarde desta quarta-feira (1), três jogos abriram a segunda rodada. Em casa, o Corinthians venceu a primeira na competição com triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense. No Beira-Rio, foi a vez do Internacional conquistar os primeiros pontos com uma vitória por 2 a 1 diante do Flamengo. Enquanto no Rei Pelé, CSA e Palmeiras ficaram no empate em 1 a 1.

São Paulo

Corinthians e Chapecoense fizeram um primeiro tempo equilibrado e de muita marcação na Arena. Sem encontrar os espaços no ataque, as equipes arriscaram em finalizações da intermediária. O Timão levou perigo aos 21 em chute forte de Ramiro. Dois minutos depois, os catarinense responderam na mesma moeda com Régis. Ao contrário dos 45 minutos iniciais, o segundo tempo já começou com bola na rede. Logo aos nove minutos, Carlos Augusto, de cabeça, colocou o time da casa em vantagem. Aos 12, Fagner quase ampliou para o Timão, mas Tiepo apareceu para salvar a Chape. Em vantagem no marcador, o Corinthians controlou a partida até o apito final.

Porto Alegre

No Beira-Rio, o Colorado abriu o placar logo no início da partida. D'Alessandro cobrou falta na medida para Paolo Guerrero cabecear direto para o fundo do gol: 1 a 0. Atrás no placar, o Flamengo foi mais ofensivo, mas com pouca criatividade não conseguiu furar a defesa gaúcha. Os donos casa ainda tiveram a chance de ampliar o marcador em boa finalização de D'Alessandro, que parou nas mãos do goleiro César, aos 17 minutos. A etapa complementar começou movimentada, com chances para os dois lados. Aos 14, Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro. Já aos 22, o Inter quase voltou a ter vantagem depois que Nico López acertou uma bomba na trave da meta carioca. O segundo gol colorado saiu aos 31. Sarrafiore avançou em velocidade e bateu no canto sem dar chances para o goleiro: 2 a 1.

Maceió

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras pressionou logo nos primeiros minutos do confronto. Aos oito, Hyoran fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a chegada de Raphael Veiga, que bateu de primeira para estufar as redes no Rei Pelé: 1 a 0. Com a vantagem no placar, a equipe paulista controlou a posse de bola durante boa parte da etapa inicial. Aos poucos, o CSA tentou equilibrar as ações do jogo e quase chegou ao empate na marca dos 27 quando Matheus Savio carimbou a trave paulista. Assim como no primeiro tempo, o Verdão começou a etapa complementar dando trabalho para a defesa alagoana em finalizações de Deyverson e Hyoran, aos dois e aos três minutos, mas ambas pararam nas mãos do goleiro Jordi. Do outro lado, o Azulão passou a chegar com mais perigo no ataque e aos 17, Matheus Savio aproveitou uma sobra na área para deixar tudo igual: 1 a 1.