Internacional busca pontos contra o Flamengo em Porto Alegre

Ricardo Duarte/SC Internacional Zagueiro Victor Cuesta, recuperado de contusão, volta ao time colorado

O Brasileirão começou no fim de semana com a marca curiosa de não ter tido empates e com a boa média de 3,3 gols por jogo. Nesta quarta-feira (1) começa a segunda rodada com oito partidas, entre elas o clássico nacional entre Internacional e Flamengo, às 15h (MS), em Porto Alegre. Colorados em busca dos primeiros pontos e rubro-negros na briga por mais uma vitória e se manter nas primeiras posições no início da competição. Flavio Rodrigues de Souza apita a partida, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro. Jose Claudio Rocha Filho será o árbitro de vídeo (VAR). O quarteto é de São Paulo.

O Inter começou o Brasileiro sendo derrotado pela Chapecoense-SC por 2 a 0 fora de casa, mas com um time bem diferente do que entra em campo nesta quarta, no Estádio Beira-Rio. Após poupar dez titulares e D'Alessandro na derrota para a Chapecoense, o Colorado terá força máxima pela primeira vez. As principais atrações são Rodrigo Dourado e Paolo Guerrero. O capitão volta após sofrer com as dores no joelho esquerdo, enquanto o centroavante, que reencontra o Flamengo, está recuperado da entorse no tornozelo esquerdo e surge como a principal esperança de gols do Inter.

Pelo lado do Flamengo, que na estreia fez 3 a 1 no Cruzeiro, de virada, acabando com 22 jogos de invencibilidade dos mineiros, o técnico Abel Braga deve mexer pouco. Diego Alves, com lombalgia, segue fora, e Rodrigo Caio foi vetado após choque de cabeça no último jogo. César continua no gol, e Rhodolfo volta a ser titular na zaga. O restante do time deve ser o mesmo, com a aposta na grande fase vivida por Bruno Henrique e Gabigol, donos de 21 gols na temporada.

Outros jogos

Além do clássico no Sul, a quarta terá outros sete jogos. Também às 15h, o co-líder Palmeiras vai à Maceió enfrentar o CSA-AL. Ainda sem acordo do time verde com a Rede Globo para transmissão dos jogos em TV aberta ou no Premiere, a partida poderá ser acompanhada apenas pelas emissoras de rádio. No mesmo horário, Corinthians e Chapecoense jogam em Itaquera.

Na Ressacada, às 18h15 (MS), Avaí-SC e Grêmio, derrotados na estreia, buscam os primeiros pontos e no Mineirão, o Cruzeiro enfrenta o Ceará-CE, um dos times que goleou o adversário na primeira rodada. Os três últimos jogos acontecem às 20h30 (MS). No Castelão, o Fortaleza-CE recebe o Athletico-PR, em São Januário jogam Vasco da Gama e Atlético-MG e no Serra Dourada confronto de vencedores entre Goiás-GO e São Paulo.