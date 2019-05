Grêmio, Inter e Bahia avançam para quartas de final da Copa do Brasil

Thiago Gomes Classificação colorada veio com gol de Guerrero no segundo tempo

Três clubes garantiram nesta quarta-feira (29) classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia-BA e os gaúchos Grêmio e Internacional deixaram, respectivamente, São Paulo, Juventude-RS e Paysandu-PA para trás e seguem na disputa do título da competição mais rentável do Continente. Entre cotas e premiação, o campeão deve acumular aproximadamente R$ 74 milhões.

Belém

No Estádio Mangueirão, o Paysandu precisava reverter a derrota por 3 a 1 na ida, mas não conseguiu fazer o placar sair de 0 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, o jogo mudou de figura e os goleiros começaram a aparecer. Tentando uma pressão inicial, o Paysandu parou nas mãos de Marcelo Lomba. O arqueiro salvou o colorado em cabeçada certeira de Nicolas, aos sete, e ótima finalização de Tiago Luis, aos oito. O Inter respondeu em chutes de Nico López, aos dez, e Guilherme Parede, aos 20, mas foi a vez de Mota brilhar debaixo das traves para evitar o gol. No minutos finais do confronto, a rede finalmente balançou. Depois de ótima trama entre D'Alessandro e Sarrafiore, Guerrero apareceu para colocar os gaúchos em vantagem e carimbar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

Porto Alegre

Jeferson Guareze/AGIF/CBF Felipe Vizeu marcou os dois primeiros gols do Tricolor na classificação em casa

Na Arena do Grêmio, o Tricolor poderia ter aberto o placar aos 24 minutos em cobrança de pênalti, mas Jean Pyerre parou na defesa de Marcelo Carné. Aos 39, a bola finalmente encontrou as redes. Juninho cruzou e Felipe Vizeu completou para o gol, abrindo o placar. Com a contagem aberta, o Imortal voltou do intervalo disposto a carimbar a vaga. O segundo gol do time da casa saiu aos 23 minutos. Após ótima trama entre Maicon e Thaciano, Felipe Vizeu fez mais um para ampliar a vantagem gremista. Já na marca dos 37 minutos, Diego Tardelli aproveitou cruzamento na área, fez 3 a 0 e deu números finais à partida.

Salvador

O Bahia trouxe do primeiro jogo a vantagem por ter vencido por 1 a 0 em São Paulo e teve tranquilidade para controlar o primeiro tempo sem gols. Enquanto o time paulista, sem criatividade e pressionado pela necessidade do resultado, tentou levar perigo em finalizações de média distância ou em jogadas pelo alto. A melhor oportunidade dos visitantes veio justamente em uma bomba da entrada da área de Helinho, que explodiu no travessão, aos 35. Os baianos voltaram com tudo para o segundo tempo e logo aos três minutos, Artur desperdiçou boa chance dentro da área. Cinco minutos depois, o Bahia chegou de novo e dessa Ernando não perdoou. Em contra-ataque fatal, o zagueiro recebeu ótimo passe de Artur e com categoria mandou para o fundo das redes. O gol deu tranquilidade ao Esquadrão que segurou o resultado de 1 a 0 e a classificação até o apito final.