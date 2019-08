Grêmio e Palmeiras abrem série de confrontos com empate pelo Brasileirão

Agência Palmeiras De olho nos confrontos da Libertadores, Grêmio e Palmeiras jogaram cheios de reservas

A sequência de três jogos entre Grêmio e Palmeiras começou com um empate pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (17), pela 15ª rodada, ficaram no 1 a 1 em Porto Alegre, resultado que atrapalhou as pretensões dos dois lados de terminarem a rodada de maneira mais confortável. O Alviverde caiu para a terceira posição, com 30 pontos. Já o Imortal tem 18 e subiu momentaneamente para a 12ª colocação.

Pela Libertadores, os dois clubes voltam a se enfrentar nas duas próximas terças-feira. Dia 20 mais uma vez na Capital gaúcha e no dia 27 em São Paulo, disputando lugar na semifinal.

O jogo

O duelo era na Arena do Grêmio, mas foi o Palmeiras que tomou conta do primeiro tempo. Pressionando desde o início, o Verdão não demorou para abrir o placar. Aos 13, Hyoran aproveitou contra-ataque e tocou para Dudu. O camisa 7 fez boa jogada, limpou a marcação e bateu colocado direto para o fundo das redes. Em desvantagem, o Tricolor até tentou responder em finalização de Léo Moura, aos 24, mas foram os visitantes que seguiram dominando o confronto. O Alviverde teve boas chances para ampliar com Hyoran e Borja, mas Júlio César apareceu bem para salvar o Imortal.

Depois do intervalo, o Grêmio voltou para o jogo com uma postura mais ofensiva. Mas sem conseguir encontrar os espaços, viu o Palmeiras assustar duas vezes com Hyoran. Na primeira tentativa, aos nove, David Braz foi certeiro para fazer o corte e, na segunda, Júlio César fez a defesa, aos 28 minutos. Ainda sem conseguir furar a defesa alviverde, o Imortal optou pelos chutes de fora da área. Aos 38, Luciano experimentou a finalização da intermediária, que parou nas mãos de Weverton. Na sequência, David Braz foi quem arriscou. O zagueiro soltou uma bomba direto no ângulo e não deu chances para o arqueiro do Verdão, marcando um golaço para empatar em 1 a 1, placar do jogo.