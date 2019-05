Fortaleza volta a vencer Botafogo e conquista título inédito da Copa do Nordeste

Junot Laacet Filho/CBF Fortaleza comemorou o terceiro título sob comando do técnico Rogério Ceni

A Copa do Nordeste tem novo dono a partir desta quarta-feira (29). O Fortaleza-CE voltou a vencer o Botafogo-PB, desta vez em João Pessoa, e levantou pela primeira vez o troféu do torneio, chamado carinhosamente pelo torcedor de Lampions League. O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 e agora, na volta, repetiu o placar com gol do atacante Wellington Paulista ainda no primeiro tempo.

A conquista é a terceira do técnico Rogério Ceni no comando do clube, somando-se a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 e o Campeonato Cearense neste ano. Com o título, o Fortaleza tem vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020, garantido cota mínima de R$ 2,5 milhões.

O jogo

Caio Falcão/AGIF/CBF Wellington Paulista marcou o gol do título logo no início do jogo no Almeidão

Não teve pressão, nem Almeidão lotado que parasse o Fortaleza. Já em vantagem no placar agregado, o Tricolor precisou de apenas três minutos para abrir o marcador. O zagueiro Lula, do Belo, afastou mal um lance na área. A bola bateu em Romarinho e sobrou limpa para Wellington Paulista, livre na área, bater na saída do goleiro Saulo, aumentando a vantagem agregada do Tricolor. O gol logo no início da partida deu confiança e os visitantes passaram a ter mais volume de jogo. Aos poucos, o Botafogo equilibrou as ações e quase chegou ao empate depois de uma bomba de fora da área de Marcos Aurélio, aos 32. Mas as chances pararam por aí.

O Belo voltou do intervalo disposto a colocar ordem na casa e não demorou muito para arrancar os primeiros suspiros da torcida. Aos nove minutos, Clayton fez cruzamento pela direita e Fábio Alvez cabeceou com muito perigo. A necessidade levou o Botafogo ao ataque, enquanto o Fortaleza se fechava na defesa. O time da casa voltou assustar na marca dos 25. Dico pegou uma sobra na área e mandou de canhota, mas Marcelo Boeck fez grande defesa para evitar o gol de empate. E assim prevaleceu a vantagem tricolor até o apito final, garantindo o título e a festa na Capital cearense.