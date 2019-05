Fortaleza vence Botafogo e sai na frente na disputa da Copa do Nordeste

Pedro Chaves/FCF Jogo de ida foi equilibrado com gol da vitória tricolor apenas no segundo tempo

O Fortaleza-CE saiu na frente do Botafogo-PB na decisão da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (23), na capital cearense, o Tricolor venceu por 1 a 0, gol de Wellington Paulista, e leva a vantagem do empate para a partida de volta, na próxima quarta-feira (29), no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O Belo agora precisa vencer por dois gols de vantagem ou pela diferença mínima para levar a disputa para os pênaltis.

Com a Arena Castelão praticamente tomada pelos torcedores, Fortaleza e Botafogo passaram em branco no primeiro tempo. O time paraibano não se arriscou tanto, sendo bastante consistente na marcação na linha defensiva. O Tricolor, por sua vez, conseguiu furar o esquema botafoguense em uma oportunidade, e só não abriu o placar porque o goleiro Saulo fez ótima defesa no cabeceio de Tinga.

O jogo no segundo tempo foi mais animado. Até o Fortaleza balançar as redes na segunda metade, ambos ofereceram perigo às defesas. O Botafogo passou a sentir-se mais à vontade com o passar do tempo, enquanto o Fortaleza buscava se reorganizar. Mas, num momento tão distinto, foi quando o tricolor fez a multidão no Castelão soltar o grito preso na garganta. Aos 33 minutos, Edinho cruzou na área, Wellington Paulista apareceu sozinho mandou nas redes, marcando o único gol do jogo. No fim, o triunfo ficou mesmo com o time da casa, que saí em vantagem pela taça do Nordestão.