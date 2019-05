Fortaleza passa pelo Santa Cruz e garante lugar na final da Copa do Nordeste

Pedro Chaves/AGIF/CBF Romarinho, no segundo tempo, marcou o gol que colocou o Fortaleza na decisão

A decisão da Copa do Nordeste está definida. Nesta quinta-feira (9), o Leão do Pici avançou à final ao levar a melhor no duelo de tricolores com o Santa Cruz-PE. Em casa, o time cearense se impôs e venceu por 1 a 0, gol da classificação marcado por Romarinho já na etapa final. O outro finalista será o Botafogo-PB, que superou o Náutico-PE por 2 a 1 em João Pessoa.

No Estádio Castelão, o Tricolor controlou as ações do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para infiltrar na zaga do Santa Cruz. Bem postado na defesa, o time pernambucano adotou o contra-ataque como estratégia de jogo, não cedeu espaços para o adversário, mas pouco assustou na etapa inicial. Na melhor oportunidade de gol, o Fortaleza quase marcou um golaço com Wellington Paulista aos 35 minutos. Da entrada da área, o atacante bateu colocado e por pouco não acertou o ângulo do goleiro Anderson.

As equipes voltaram do intervalo com as mesmas propostas. Valorizando a posse de bola, o Fortaleza chegou com perigo aos sete minutos com Dodô, mas a finalização saiu sem força e a zaga afastou. O Santa Cruz respondeu aos 15 em chute de fora da área de Allan Dias, que obrigou grande defesa de Boeck para o escanteio. Na cobrança, Pipico levou vantagem pelo alto e quase abriu o placar.

Empurrado pela torcida, o Leão do Pici chegou ao gol da vitória aos 32 minutos. Da entrada da área, Romarinho cortou a marcação e tocou com categoria para garantir a festa no Castelão. O Santinha tentou dar o troco aos 36, mas carimbou a trave após Romarinho tentar cortar o cruzamento de Warley. O placar final de 1 a 0 garantiu a classificação cearense.