Fortaleza e Santa Cruz jogam por lugar na decisão da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste tem na noite desta quinta-feira (9) os jogos semifinais e um deles coloca frente a frente dois dos clubes de maior torcida da região. Fortaleza-CE e Santa Cruz-PE se enfrentam na capital cearense por um lugar na decisão. O adversário do vencedor sai do confronto entre Botafogo-PB e Náutico-PE, que jogam em João Pessoa. Os dois jogos serão transmitidos pela Fox Sports.

Arquivo Botafogo-PB e Náutico decidem uma vaga para final no Almeidão-PB

O primeiro jogo acontece às 18h15 no Estádio Almeidão. Melhor campanha da primeira fase, o time paraibano tem o direito de ser o mandante e, assim como nas quartas de final, os finalistas serão conhecidos em jogo único. Ou seja, em caso de placar igualado ao fim da partida, Belo e Timbu vão decidir o primeiro finalista da Copa do Nordeste nas penalidades máximas. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o árbitro, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte.

Fortaleza

No Estádio Castelão, às 20h30, sai o segundo finalista. O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, busca mais uma decisão após a conquista do título cearense. O adversário será o Santa Cruz e a situação é a mesma da partida em João Pessoa. O vencedor avança à decisão e, em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis. O árbitro será Marielson Alves Silva, tendo Elicarlo Franco de Oliveira e Edvan de Oliveira Pereira como assistentes, todos da Bahia.

Divulgação/Fortaleza Rogério Ceni vai em busca de mais um título inédito para o Fortaleza

Invicto a 26 jogos em casa, o Fortaleza chegou à semifinal após golear o Vitória-BA na fase anterior por 4 a 0 e Ceni garantiu, apesar do jogo pelo Brasileirão no fim de semana, entrar com força máxima.

Do outro lado, o Santa teve dificuldades na primeira fase e nas quartas, quando precisou dos pênaltis para venceu o CRB-AL, após empate em 2 a 2 no tempo normal. No histórico entre as equipes, são 48 jogos, com 19 vitórias do Fortaleza, 14 empates e 15 vitórias do Santa Cruz.