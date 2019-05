Fortaleza e Botafogo começam disputa por título inédito

Leonardo Moreira / Fortaleza EC Disputa entre Leão e Belo começa no Castelão com árbitro de vídeo

Na noite desta quinta-feira (23), o torcedor nordestino estará em peso, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), para assistir a disputa entre Fortaleza e Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste 2019.

Os dois times estão em busca do troféu da "Lampions League", o vencedor será um campeão inédito. As equipes nunca haviam chegado até esta fase da competição.

Além disso, o Nordestão apresenta outras novidades nesta temporada, sendo considerada a principal delas, a presença do Árbitro de Vídeo nas duas partidas da decisão. Neste primeiro encontro dos times, o responsável pelo VAR será o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior, com os auxílios de André Luis Castro e Clovis Amaral da Silva. Já no campo, o comando do confronto estará nas mãos do baiano Diego Pombo Lopez e dos assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e José Oliveira dos Santos.

A decisão deve contar com algo que já virou tradição e é conhecida em todo país: uma grande festa na arquibancada do Castelão. A torcida do Fortaleza promete um corredor de fogo na chegada do time, ainda no lado de fora do estádio, com uma festa programada com sinalizadores para recepcionar o ônibus do clube, e um mosaico especial com luzes de LED no momento em que os jogadores estiverem entrando em campo.

Com a segunda melhor campanha da Copa do Nordeste 2019, o Fortaleza tem 17 gols e o artilheiro do torneio, Júnior Santos, que marcou oito gols e divide o topo dos goleadores com Gilberto, do Bahia. Ainda conta com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, justamente para o Botafogo-PB, na terceira rodada da fase de grupos, por 1 a 0, no Almeidão. Já o Belo soma sete vitórias, três empates e não perdeu no Nordestão 2019. O time da Paraíba tem 15 gols marcados e sofreu cinco.

Os técnicos tem alguns problemas com a escalação de suas respectivas equipes, o Fortaleza, comandado pelo técnico Rogério Ceni não conta com Junior Santos, que está suspenso. Formando então uma dupla com Marcinho e Wellington Paulista, com Osvaldo caindo pela ponta direita e Edinho apoiando no lado oposto. E na meta, a mudança garantida é o ídolo Marcelo Boeck retornando ao time na vaga que estava sendo ocupada por Felipe Alves.

Já o técnico Evaristo Pizza, no comando do Botafogo-PB tem dois desfalques certos para o jogo desta noite, o volante Rogério e o experiente meia Marcos Aurélio, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Escolhendo então, Wellington Cézar para suprir a outra ausência, Enercino e Dico disputam a posição.

Este jogo garante um título inédito com a promessa de grande festa da torcida, expectativa de público superior a 40 mil pessoas no estádio do Castelão. O jogo será transmitido pelo canal Fox Sports.