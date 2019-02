Fortaleza e Bahia fecham rodada do Nordestão com empate

Leonardo Moreira/Fortaleza EC Fortaleza e Bahia ficaram no empate em mais uma rodada do Nordestão

A Copa do Nordeste teve a quarta rodada neste fim de semana e o destaque foi o confronto entre dois clubes da Série A do Brasileirão. Fortaleza-CE e Bahia-BA fizeram jogo movimentado, com quatro gols e sem vencedor. Após sair na frente no marcador, o Leão viu o Esquadrão de Aço virar, mas conseguiu o empate nos minutos finais da partida em 2 a 2.

O resultado colocou a equipe cearense na liderança do Grupo B. Agora com cinco pontos, o Fortaleza subiu para o primeiro lugar do Grupo B. O Bahia, com seis, desceu para a quinta posição do Grupo A.

O jogo

No Castelão, Fortaleza e Bahia fizeram um primeiro tempo movimentado e bem disputado, com chances para os dois lados, mas o gol demorou para sair. Aos 42 minutos, Júnior Santos recebeu passe no ataque, e Douglas não saiu bem para fazer a defesa. O atacante não deixou a oportunidade passar e colocou o Fortaleza na frente, 1 a 0.

Atrás no placar, o Bahia passou a ser ainda mais ofensivo na etapa final e conseguiu o empate aos 15 minutos. Gregore roubou a bola no campo de defesa e deu ótimo passe em profundidade para Gilberto, que tocou de primeira para Ramires finalizar no canto esquerdo do goleiro Marcelo Boeck. A virada baiana saiu dois minutos depois. Moisés cobrou lateral na área, Gilberto dominou, driblou três e chutou com frieza para fazer 2 a 1. A partida seguiu disputada até que, aos 44, Tinga cobrou escanteio na medida, e Quintero subiu mais que todo mundo para empatar para o Fortaleza e fechar o jogo em 2 a 2.

Outros jogos

A rodada teve ainda os empates entre Vitória-BA e Ceará-CE em 1 a 1, ABC-RN e CRB-AL ficaram no 0 a 0, o Botafogo-PB venceu o Sergipe-SE por 2 a 1. Por 1 a 0, o Confiança-SE venceu o Altos-PI, o Moto Club-MA ganhou do Sampaio Côrrea-MA e o CSA-AL bateu o Salgueiro-PE.

No Grupo A, a liderança é do Fortaleza-CE, junto com Salgueiro e Santa Cruz, todos com cinco pontos e o Vitória, com quatro, completa o G4. No B, Ceará, CSA e Botafogo, nesta ordem, dividem a liderança com oito pontos e o Confiança, com sete, é o quarto colocado.