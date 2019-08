Fora de casa, Vitória bate CRB e deixa zona de degola da Série B

Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas Vitória acumula a segunda vitória seguida e avança na briga contra o rebaixamento

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (18) com alívio para a torcida do Vitória-BA. Mesmo em Maceió, o Rubro-Negro venceu o CRB-AL por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 17 pontos. Já o Galo tem 23 e ocupa a oitava colocação.

O jogo

Jogando no Estádio Rei Pelé, o CRB teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas foi pouco criativo no ataque. Sem conseguir encontrar os espaços, os alagoanos tentaram pelo alto e em chutes de fora da área. Até que, aos 40 minutos, Jordy foi derrubado dentro da área e arbitragem assinalou pênalti para o Vitória. Na cobrança, Felipe Gedoz bateu como manda o manual, bola para um lado, goleiro para o outro e placar aberto. Segundos antes do intervalo, o rubro-negro quase ampliou depois de boa jogada de Jordy, mas Vinícius aparaceu para salvar o Galo.

O duelo voltou mais animado para a etapa complementar. Aos cinco, o Leão chegou mais uma vez com Jordy, que invadiu a área e bateu rente ao poste alagoano. A resposta do donos da casa veio em finalização perigosa de Élton, aos dez. Mesmo com a vantagem, o Vitória foi para cima e criou boas chances com Luan Cândido, Wesley e Capa. Já o CRB teve boa oportunidade para empatar a partida aos 45 minutos, mas Martín Rodríguez fez grande defesa após finalização de Alisson e garantiu o triunfo dos visitantes pela vantagem mínima.

Classificação

Após o fim da rodada, a lideranã segue com o Bragantino-SP com 31 pontos, seguido por Coritiba-PR com 29, Atlético-GO com 28 e Ponte Preta com 26 pontos, fechando o G4. O Sport-PE também soma 26, mas com uma vitória a menos que o time campineiro.

Na zona de rebaixamento, estão América-MG e Criciúma-SC, com 17 pontos, São Bento-SP com 16 e o lanterna Guarani-SP, com apenas 13 pontos até agora.