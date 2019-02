Fluminense marca nos acréscimos e vence Flamengo na semifinal da Taça Guanabara

Lucas Merçon/Fluminense FC Gol da vitória saiu nos acréscimos, para festa da torcida tricolor no Maraca

O Fluminense surpreendeu o favorito Flamengo com um gol nos acréscimos e garantiu vaga na decisão da Taça Guanabara. Nesta quinta-feira (14), no Maracanã, o Tricolor contou com gol de Luciano já aos 47 minutos do segundo tempo para vencer o rival por 1 a 0 e garantir vaga para enfrentar o Vasco da Gama na final de domingo (17). O confronto foi marcado no início pela emoção, com diversas homenagens às vítimas do trágico incêndio no Ninho do Urubu, da última sexta-feira.

O primeiro tempo da partida no Maracanã foi truncado com poucas chances. O goleiro rubro-negro Diego Alves pouco participou do jogo, enquanto o tricolor Rodolfo foi decisivo em um lance. Aos 19 minutos, Éverton Ribeiro cobrou escanteio e o zagueiro Rodolfo subiu livre para cabecear e obrigar o xará adversário a fazer grande defesa.

Na etapa final o jogo ganhou em movimentação e o Flu atacou mais. Yony González teve chance do chuve aos seis e aos 11 minutos, mas a zaga travou. Everaldo se livrou da marcação aos 14 minutos e partiu para o ataque, deixando Yony livre para chutar, mas o goleiro defendeu. Na sequência, mais uma chance com Everaldo, que tentou o passe para Yony e a defesa fez o corte. De tanto insistir nas trocas de passe, aos 47 minutos deu certo. Yony avançou pela esquerda e tocou no meio da área para Luciano pegar de primeiro, rasteiro, no contra-pé de Diego Alves. Gol do Flu e classificação garantida para final.