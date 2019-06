Fluminense e Athlético avançam às quartas de final da Copa do Brasil

Marcelo Alvarenga/AGIF/CBF Jogo no Mineirão foi cheio de gols, emoção e vaga azul nos pênaltis

Mais duas equipes estão garantidas nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (5), o Athletico-PR e Cruzeiro avançaram ao superar Fortaleza-CE e Fluminense e se juntam aos já classificados Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bahia e Flamengo. Nesta quinta (6), Santos e Atlético-MG decidem a última vaga nas quatas de final. Os confrontos serão definidos na próxima segunda-feira (10), quando será realizado o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.

Belo Horizonte

O duelo no Mineirão foi cheio de gols e emoção. Após pressão inicial da Raposa, nos primeiros dez minutos, foi o Tricolor quem abriu o placar. Com auxílio do árbitro de vídeo, Rafael Traci marcou pênalti de Dedé em Brenner, aos nove minutos. Ganso cobrou no canto direito, mas parou em defesa de Fábio. No rebote, Luciano empurrou de cabeça para o fundo das redes. Porém, o VAR entrou novamente em ação, e assinalou invasão antes da cobrança. Aos 14 minutos, Ganso repetiu o canto da primeira batida - Fábio caiu para o outro lado - e abriu o placar para o Tricolor. Com a vantagem, o Flu se postou um pouco mais na defesa. O time celeste, por outro lado, não conseguiu furar a zaga carioca na etapa inicial.

Em poucos minutos do segundo tempo, a Raposa criou situações de perigo e chegou ao empate, aos 13 minutos, com Thiago Neves, livre no meio da área para estufar as redes. E os mineiros tiveram uma oportunidade de ouro para virar. Mas, aos 20 minutos, depois do árbitro assinalar pênalti de Gilberto em Pedro Rocha, o goleiro Agenor defendeu a cobrança de Sassá. Mas foi em outra penalidade que a Raposa virou. Na marca dos 35 minutos, o VAR entrou novamente em ação, e auxiliou no pênalti em Romero. Thiago Neves bateu no meio do gol e não desperdiçou, virando para 2 a 1. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Fábio salvou o Cruzeiro ao defender cabeceio de Mascarenhas, que tinha endereço certo. Mas o Tricolor tem o jovem João Pedro, que aos 51 minutos fez um golaço de bicicleta, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Pedro Rocha, Sassá e Thiago Neves fizeram os gols do Cruzeiro, que contou com Fábio para pegar a cobrança do garoto João Pedro. Pelo lado tricolor, Caio Henrique converteu: 3 a 1 nas penalidades e classificação cruzeirense às quartas de final.

Curitiba

Athlético e Fortaleza passaram em branco na etapa inicial na Arena da Baixada. Bem postado, a equipe visitante se postou bem na defesa. Com 53% de bola contra 47% do Fortaleza, o Athletico-PR chutou seis vezes ao gol de Felipe Alves. O time de Rogério Ceni teve quatro chegadas ao gol. Mas os primeiros 45 minutos foram sem gols.

O segundo tempo foi praticamente um repeteco da primeira etapa. O Furacão seguiu buscando a todo custo o gol, enquanto o Fortaleza tentava se segurar lá atrás. Mas, de tanto insistir, o Rubro-Negro enfim achou um jeito de furar a retranca do Tricolor. Na marca dos 42 minutos, Marco Ruben acertou um lindo cabeceio e fez o gol da classificação paranaense para as quartas de final da Copa do Brasil.