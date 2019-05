Flamengo segura empata com Peñarol e está na oitavas da Libertadores

Alexandre Vidal/CR Flamengo Flamengo segurou o resultado que precisava para avançar na Libertadores

O Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores, deixando o trauma de eliminações precoces para trás. Nesta quarta-feira (8), em Montevidéu, o Mengão segurou o empate em 0 a 0, resultado suficiente para segurar uma das vagas do Grupo D na próxima fase. A outra vaga ficou com a LDU-QUE ao vencer o San José-BOL por 4 a 0. Os dois times terminaram com dez pontos, mas com vantagem no saldo de gols ao time brasileiro.

O jogo no Estádio Campeón del Siglo começou com a esperada blitz do Peñarol, mas o Flamengo logo saiu da pressão com contra-ataques perigosos, em que Gabigol saia cara a cara com o goleiro, mas errava a pontaria. Mesmo perdendo gols feitos, o Rubro-Negro pouco a pouco foi tomando as rédeas da partida e continuando melhor. Tanto que César não precisou fazer nenhuma defesa no primeiro tempo.

Na etapa final, o Rubro-Negro continuou desperdiçando boas oportunidades, mas parecia tudo controlado. Até que Pará foi expulso pelo segundo cartão amarelo. O Peñarol aproveitou a vantagem número e foi para pressão, encurralando o Flamengo, que se defendia em bloco. Nos acréscimos, teve um raro contra-ataque, Vitinho saiu cara a cara com Dawson, mas desperdiçou o gol. Giovanni González também foi expulso no último minuto e a vaga carioca estava assegurada.