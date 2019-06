Flamengo bate CSA em Brasília e volta ao G4 do Brasileirão

Alexandre Vidal/CR Flamengo Gabriel aproveitou rebote do goleiro para marcar o segundo gol do Mengo

O Flamengo voltou a ocupar lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (12), em Brasília, o Rubro-Negro venceu o CSA-AL por 2 a 0, gols de Vitinho e Gabriel, e assumiu, provisoriamente a terceira posição, que pode perder caso o Atlético-MG vença o São Paulo nesta quinta, no complemento da oitava rodada, mas irá para a pausa durante a Copa América entre os quatro melhores da competição.

O jogo

O Flamengo teve mais posse de bola no Estádio Mané Garrincha e criou as melhores chances do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes graças à Jordi. O goleiro do Azulão evitou o gol nas finalizações de Everton Ribeiro, Vitinho e Gabriel. E quando o Rubro-Negro finalmente conseguiu vencer o arqueiro, o lateral Celsinho apareceu para afastar o perigo depois de boa jogada de Bruno Henrique, aos 42 minutos.

Na volta do intervalo, o cenário da partida continuou o mesmo, com o Flamengo no ataque e Jordi fazendo milagre debaixo das traves. E quando não era o goleiro, a falta de pontaria que atrapalhava. Mas de tanto tentar, o gol enfim saiu para o lado carioca. Everton Ribeiro cruzou na medida para Vitinho fazer 1 a 0, aos 20 minutos. Depois de encontrar o caminho das redes do Mané Garrincha, ficou mais fácil para o Rubro-Negro fazer o segundo. Na marca dos 31, Willian Arão recebeu dentro da área e chutou para mais uma defesa de Jordi. Só que no rebote, Gabriel não perdoou e fechou o placar em 2 a 0.