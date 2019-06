Ferroviário vence outra e dispara na liderança do Grupo A

Camila Lima/Diário do Nordeste Ferroviário marcou nos acréscimos em mais uma vitória na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro não para durante a Copa América e o sábado (15) foi de jogos pela oitava rodada. No Grupo A, o Ferroviário ficou ainda mais líder ao bater o Imperatriz-MA e o Sampaio Côrrea-MA assumiu provisoriamente a segunda posição vencendo o ABC-RN. No B, Payandu-PA e Luverdense-MT empataram sem gols, resultado ruim para os dois lados.

A rodada segue neste domingo (16) com mais quatro jogos. No Grupo A, Treze-PB e Confiança-SE jogam no Estádio Amigão e nos Aflitos, o Náutico recebe o Botafogo-PB. No Grupo B, o Boa Esporte-MG recebe o Ypiranga em Varginha e Atlético-AC joga contra a Tombense-MG.

Jogos

O Ferroviário chegou a 19 pontos e se isolou na ponta do Grupo A ao bater o Imperatriz no Presidente Vargas. Após sair na frente com Edson Cariús e ir para o intervalo com a vantagem, os mandantes viram Matheus Lima empatar aos 41 minutos do segundo tempo. Lutando até o final, Ferrão arrancou a vitória por 2 a 1 com gol de Juninho Arcanjo nos acréscimos.

No Castelão, o Sampaio Corrêa também de valer o mando de campo e assumiu a vice-liderança provisória do Grupo A com 14 pontos. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Eloir mostrou oportunismo e definiu a partida para o Tricolor.

No Mangueirão, as redes não balançaram. Em branco durante os 90 minutos, Paysandu e Luverdense ficaram no empate sem gols. Com o resultado, o Papão chegou a 10 pontos e ocupa a quarta posição. Já o LEC segue no Z2 com seis pontos.