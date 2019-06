Ferroviário ganha mais uma e dispara na liderança do grupo na Série C

Pedro Chaves/AGIF/CBF Ferroviário segue soberano no Grupo A e abre quatro pontos na liderança

A sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro terminou com dois jogos pelo Grupo A. Nesta segunda-feira (10), o Ferroviário-CE se isolou na liderança ao bater o Treze-PB por 3 a 2, fazendo 16 pontos, quatro a mais que o concorrente mais próximo, e empurrando o adversário para zona de rebaixamento. Na outra partida, o Náutico, fora de casa, fez 2 a 0 no Sampaio Côrrea-MA e se manteve no G4.

Fortaleza

Na Arena Castelão, o Treze surpreendeu o Ferroviário ao abrir o placar nos primeiros segundos de jogo. Após cruzamento na área, Eduardo mandou de cabeça para fazer 1 a 0. Aos nove, o Ferroviário teve a chance do empate em cobrança de pênalti batida por Edson Carius, mas defendida por Mauro. O Ferrão passou a pressionar e conseguiu deixar tudo igual aos 46, com Jeferson Caxito, de cabeça.

Na volta do intervalo, foi o time cearense que fez gol com o relógio marcando os primeiros segundos. Após cobrança de falta de Janeudo, Jeferson Caxito ficou a sobra da bola na área e virou para o Ferrão. Aos 27, Luis Fernando aproveitou cobrança de escanteio e marcou o terceiro do Ferroviário. O Treze ainda diminuiu aos 39, com Eduardo, mas sem ter mais tempo para reverter o placar.

São Luís

No outro jogo da noite, o Náutico visitou o Sampaio Corrêa-MA, no Castelão, e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Timbu se manteve no G4 do Grupo A, ocupando o quarto lugar, mas agora com 11 pontos e maior saldo de gols que o time maranhense, que acabou descendo para a quinta posição, com a mesma pontuação.

Mesmo jogando fora de casa, o Náutico passou sem sustos diante do time adversário. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Wallace Pernambucano cobrou pênalti com categoria e abriu o placar. Depois, aos cinco da etapa complementar, Thiago recebeu sozinho dentro da área e tocou por cima do goleiro Andrey para fazer 2 a 0.

