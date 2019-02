Federação divulga arbitragem para oitava rodada do Estadual

Franz Mendes Paulo Henrique Salmázio comanda o jogo da TV entre Operário FC e Aquidauanense

O fim de semana marca a oitava rodada do Campeonato Estadual com todos os seis jogos agendados. Nesta quinta (21) foi divulgada a escala de arbitragem para as duas partidas de sábado e outras quatro no domingo e que podem definir, matematicamente, os primeiros classificados.

A rodada começa no sábado (23), às 15h, no Estádio Morenão com o jogo entre Comercial e Costa Rica. Arbitragem será de Marcos Matheus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Lucas da Cruz. No Estádio Arthur Marinho, às 19h, o Corumbaense recebe a SER Chapadão. Neuri Antônio Przybulisnki será o árbitro e os assistentes serão Leandro dos Santos Ruberdo e Moacir da Silva Soares.

No domingo (24) são duas partidas às 15h. No Estádio Chavinha, o confronto douradense entre Sete de Dourados e Operário AC. O comando do jogo será de Edson Ribeiro, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Wanderson Fonseca Bugarin. Na Toca do Urso jogam Urso e ABC com arbitragem de Rogério Gregório de Souza, acompanhado dos assistentes Luiz Fernando Viegas Colete e Altair José Tavares.

No Estádio Morenão, às 16h, o jogo da TV entre Operário FC e Aquidauanense. Paulo Henrique Salmázio será o árbitro, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Rui César Lavarda. A rodada termina em Rio Brilhante com Águia Negra e Novo FC com arbitragem de Everton Moreira Prates, com Lucas Ferreira de Oliveira e Cleberson Pereira Mareco.

Classificação

Completadas sete rodadas e com apenas uma partida ainda em atraso, o Águia Negra lidera com 16 pontos. Operário FC, Corumbaense e Comercial estão juntos com 13 pontos, com vantagem para o Galo nos critérios de desempate. Aquidauanense é quinto com 11 pontos, seguido por Costa Rica e Sete, ambos com dez pontos. A Serc fecha a zona de classificação com oito pontos.

Na zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo agora soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.