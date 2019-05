Ex-jogador da seleção e do Fluminense, Roni, é solto um dia após prisão em Brasília

Reprodução/TV Globo Roniéliton Pereira Santos

Após ser preso durante a partida do Botafogo contra o Palmeiras no Estádio Mané Garrincha, Roniéliton Pereira Santos, o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Fluminense conhecido como Roni, foi solto pela Justiça do Distrito Federal na noite deste domingo (26). Outras seis pessoas também haviam sido presas durante a partida entre Botafogo e Palmeiras, no Estádio Nacional Mané Garrincha, por suspeita de fraudar borderôs de jogos.

Segundo G1, o ex-jogador Roni é dono de empresas que negociam a realização de eventos esportivos e comercializam os ingressos. A investigação, que durou cerca de dois anos, aponta indícios dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, estelionato e sonegação fiscal. O diretor da Divisão de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, Ricardo Gurgel, explica que o grupo informava uma quantidade menor de ingressos vendidos ou uma quantidade maior de cortesias distribuídas. Tudo para pagar menos impostos.