Everton se apresenta e Seleção agora tem 19 jogadores na Granja Comary

Lucas Figueiredo/CBF Tite agora tem 19 jogadores na preparação para Copa América

A Seleção Brasileira tem agora 19 dos 23 jogadores convocados para a Copa América. Nesta quinta-feira (30), o atacante Everton, do Grêmio, chegou à Granja Comary, antecipando sua apresentação que estava prevista para o fim de semana, ficando à disposição do técnico Tite para sequência dos treinos. Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool-ING, se apresentam após a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, e Cássio e Fagner, do Corinthians, se juntam à delegação após a disputa da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil com o Flamengo.

No treinamento desta quinta, a Comissão Técnica abriu para a cobertura da imprensa nos primeiros 20 minutos. Tite promoveu mais uma atividade tática voltada a reforçar alguns dos conceitos de jogo da Seleção, entre eles as construções ofensivas nas zonas alta, média e baixa do campo. Pela manhã, os jogadores passaram por uma bateria de avaliações médicas. O grupo passou por exames de ecocardiograma, eletrocardiograma e oftalmologia, além de consulta odontológica.

O treinamento só não teve a presença de Neymar, que seguiu em tratamento para as dores no joelho. O atacante foi para a academia e fez exercícios sob a supervisão da preparação física e da fisioterapia.

Preparação até 4 de junho

O planejamento de preparação do Brasil inclui dois amistosos prévios à Copa América, contra Catar e Honduras. Os trabalhos na Granja Comary seguirão até o dia 4 de junho, quando a delegação embarca para Brasília onde enfrentará o Catar, no Estádio Mané Garrincha, no dia 5 de junho. Já o confronto contra Honduras está marcado para o dia 9 de junho, no Beira-Rio.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi. Na fase de grupos do torneio, o Brasil ainda irá enfrentar Venezuela e Peru nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente.