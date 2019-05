Douradense é titular do Santos em jogo contra o Coritiba

Tamanho do texto

Divulgação/Santos FC Goleiro douradense esteve em todos os jogos do Santos na temporada

O Santos FC joga nesta quinta-feira (30) pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e com reforço de atletas do elenco profissional. Entre os escolhidos para a partida contra o Coritiba-PR está o goleiro douradense João Paulo, um dos três jogadores da posição do técnico Jorge Sampaoli.

A escolha do técnico Márcio para a partida desta terça, às 14h (MS), no Estádio Ulrico Mursa, é para reforçar o time que busca reabilitação após a derrota para o Goiás-GO por 2 a 1 na estreia. Além de João Paulo, atleta da Soccer Union, outros jogadores do profissional irão participar da partida, entre eles Jobson, Guilherme e Felippe, Kaique Rocha, Wagner Leonardo e Yuri Alberto.

No último treino, nesta quarta, a equipe foi montada por Márcio foi com João Paulo no gol; Mikael Doquinha, Gabriel Oliveira, Kaique Rocha e Alan Cardoso; Wagner Leonardo, Guilherme Nunes, Jobson e Patrick Valverde, Alexandre Tam e Felippe Cardoso.