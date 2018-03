Dois anos sem competições, Jogos Urbanos Indígenas é reaberto em Campo Grande

Depois de dois anos sem a realização de competições, os Jogos Urbanos Indígenas foram reabertos em Campo Grande. As inscrições começaram nesta terça-feira (20) e seguem até o dia 9 de abril. Segundo a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a 12ª edição dos Jogos será realizada no dia 15 de abril, no Parque Ecológico do Sóter, nas modalidades Futebol, Futsal, Lança, cabo de Guerra, e Arco e Flecha.

Divulgação/Prefeitura Jogos não aconteciam há dois anos, na Capital

Para participar, o interessado deve fazer o download da ficha de inscrição, disponível no site http://www.pmcg.ms.gov.br/funesp, em seguida, enviar um representante da comunidade até a sede na Divisão de Organização de Eventos da Funesp, localizado na avenida Paulo Coelho Machado, 663, para efetivação.

Há dois anos sem a realização da competição, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca a volta dos jogos. “A programação deste ano retoma a competição trazendo provas coletivas como o futsal e o futebol, além de resgatar as provas tradicionais da cultura indígena, como Arco e Flecha, Lança e Cabo de Guerra, com o objetivo de criar um espaço de esporte e lazer que incentive a prática esportiva e a valorização da identidade indígena”, avaliou.

Para o Presidente do Conselho Municipal Transitório dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas (CMDDI), terena Élcio da Silva Júnior, os jogos representam um momento de confraternização. “É um momento de comunhão dos indígenas urbanos, porque mesmo distante de nossas aldeias, nós não nos esquecemos da nossa essência. Criamos este momento esportivo e cultural, porque jamais deixaremos de ser quem somos – indígenas. Além de ser uma oportunidade de nos encontrarmos, já que somos mais de 10 mil indígenas em Campo Grande”, disse o terena.

O regulamento completo está disponível no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/12o-jogos-dos-povos-indigenas-de-campo-grande/