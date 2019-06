Derrotados, Operário e Corumbaense são eliminados na Série D

Anderson Ramos/Capital News Operário saiu na frente, mas levou virada do Patrocinense e amargou eliminação no Brasileiro

Mais uma vez o futebol sul-mato-grossense decepciona em uma competição nacional. Neste domingo (9), pela última rodada da primeira fase da Série D, Operário FC e Corumbaense foram derrotados e ficam fora da sequência do Campeonato Brasileiro. Os dois times chegaram na rodada com chances de classificação e o time pantaneiro dependia apenas do seu resultado, mas tropeços acabaram com as possibilidades de ficarem com vaga entre os 32 classificados e que seguem em busca dos quatro lugares na terceira divisão.

Como Operário e Corumbaense, que disputariam a Copa Verde, abriram mão das vagas por dificuldades financeiras para manter o elenco e pagar as despesas dos jogos, a temporada para os dois clubes, finalistas do Estadual em 2018, termina de maneira melancólica.

Grupo A10

O Corumbaense enfrentou o lanterna e já eliminado Palmas-TO, fora de casa. Com sete pontos, uma vitória simples garantiria o Carijó pelo menos entre os classificados com a segunda colocação da chave. A vaga, porém, não se confirmou. Jogando abaixo do esperado, o time do técnico Zé Humberto pouco ameaçou o Palmas e a situação piorou com a expulsão do zagueiro Jaime. Aos 43 minutos do segundo tempo, Edson marcou o gol que enterrou as chances do time pantaneiro.

Na outra partida da chave, o Sinop-MT venceu o Iporá-GO por 2 a 1, gols de Ávila e Paulista, com Balotelli descontando. Mesmo com a derrota, o Iporá, com dez pontos terminou na primeira posição e se classificou. O Sinop chegou aos nove pontos, ficou em segundo, mas não foi suficiente para estar entre os 15 que completaram a segunda fase.

Grupo A11

Anderson Ramos/Capital News Técnico Celso Rodrigues não conseguiu levar o Operário à 2ª fase

A classificação do Operário, mesmo se vencesse o jogo contra o Patrocinense-MG, era possível, mas improvável em decorrência dos resultados de outros jogos que deveriam ser favoráveis. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. Em campo, o Galo até começou vencendo com gol de Dill aos 38 minutos do primeiro tempo. Mas Erick Bahia aos 23 e Luiz Fernando aos 27 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da virada mineira e vitória por 2 a 1.

No outro jogo, o União-MT derrotou a Anapolina-GO por 2 a 1, de virada e na casa do adversário. Pedro Gabriel abriu o placar para os goianos no início do jogo, Goteiro empatou aos 12 minutos do primeiro tempo e Jefinho, aos 34 do segundo, decretou a vitória do União. Patrocinense e União, nesta ordem e ambos com dez pontos, avançaram para segunda fase.

Times Classificados na Série D 2019



Confira abaixo todos os classificados e os jogos no mata-mata da 2ª fase, onde 32 times fazem jogos de ida e de volta.



Iporá x União Rondonópolis

Patrocinense x Juazeirense

Atlético-CE x Bragantino-PA

América-RN x Bahia de Feira

Manaus x Real Ariquemes

Moto Club x Floresta

Jacuipense x Central-PE

Flu de Feira x Salgueiro

Itabaiana x ASA

Caldense x Ituano

Brasiliense x Vitória-ES

Novorizontino x Boavista

Brusque x Hercílio Luz

Cianorte x Ferroviária

Avenida x Caxias

São Raimundo-RR x São Raimundo-PA