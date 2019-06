De virada, Ponte Preta vence Londrina no Estádio do Café

Gustavo Oliveira/Londrina EC Em casa, o Londrina até saiu na frente, mas a Ponte buscou a vitória

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta segunda-feira (10) com uma partida. O Londrina-PR recebeu a Ponte Preta-SP e não aproveitou a oportunidade para assumir isoladamente a liderança. De virada, a Macaca venceu por 3 a 1 e, provisoriamente, entrou no G4, com 15 pontos. Um a menos que a trinca de líderes Bragantino-SP, Botafogo-SP e o próprio Londrina, todos com 16.

O jogo

Jogando no Estádio do Café, o Londrina abriu o placar aos 21 minutos da partida, com Matheus Bertotto. Arthur Caculé cobrou escanteio na primeira trave, e o volante subiu entre os defensores adversários para fazer 1 a 0. O empate, porém, veio no minuto seguinte. Matheus Vargas puxou pelo meio, se livrou da marcação e mandou uma bomba para deixar tudo igual. E, aos 48, Renan Fonseca aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio e fez o segundo da Macaca.

O time visitante seguiu ofensivo na volta do intervalo e marcou o terceiro na marca dos oito minutos. Matheus Vargas puxou contra-ataque, passou pela marcação e tocou para Roger dar um tapa e deixar para Marquinhos fechar o placar em 3 a 1. Na metade da etapa complementar, o Tubarão tentou uma reação, mas não conseguiu marcar nas chegadas de Paulinho Mocellin e Safira.

Outros jogos

A Série B também faz parada para a disputa para a Copa América e o complemento da oitava rodada acontece nesta terça (11) com nove jogos. Destaque para os líderes que podem abrir vantagem sobre o derrotado Londrina. O Bragantino recebe o América-MG no Estádio Nabi Abi Chedid, enquanto o Botafogo vai à Florianópolis enfrentar o Figueirense-SC. De olho no G4, o Sport-PE recebe o CRB-AL e na tentativa de retomar o caminho das vitórias após cinco jogos de insucessos, o Cuiaba-MT joga contra o Atlético-GO na Arena Pantanal.

