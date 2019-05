DBC/ATG42 vence Copa América de Basquete em Campo Grande

Dourados Esportivo Time douradense DBC abriu 35 pontos de vantagem sobre o NTB na decisão

A equipe douradense do DBC/ATG42 conquistou no domingo a Copa América de Basquetebol ao vencer o NTB, de Campo Grande, por 84 a 49. A decisão foi disputada no Cemte – Centro Municipal de Treinamento Esportivo, na Capital. A conquista pôs fim a uma longa hegemonia de equipes campo-grandenses na competição, que reuniu oito equipes de diversas cidades do Estado. Na disputa pelo terceiro lugar, o Ultimate venceu o Desportivo América por 64 a 56.

O jogo estava cercado por muita expectativa devido o equilíbrio técnico apresentado na competição, mas bastou o jogo começar para que os douradenses do DBC/ATG42 impusessem o ritmo e abrissem boa vantagem no primeiro quarto. A folga no placar se repetiu nos demais tempos de jogo, com os douradenses fazendo forte marcação e aproveitando muito bem os erros do adversário, o que acabou resultando em um placar até surpreendente, com 35 pontos de frente, com destaque para o armador Jefinho, cestinha da final. Participaram ainda da decisão os jogadores Paulo, Erick, Gud, Oreia, Ian, Lucas, Gustavo, Elton, Dario e Paulão.

A conquista foi muito comemorada pelos jogadores, que disputaram a competição sem patrocínio. De acordo com o pivô Paulo Linne, o Paulão, o título pode significar um recomeço para o basquete em Dourados. “Estamos muito contentes com esse título, foi uma competição difícil, sem patrocinadores, jogos longe de nossa cidade, mas graças à Deus tudo deu certo. Hoje podemos estar dando um passo importante para um novo futuro para o basquetebol douradense, e também do Estado”, disse o atleta.