Cuiabá estreia na Série B com vitória sobre o Criciúma em Santa Catarina

Caçula na Série B, o Cuiabá buscou a primeira vitória na competição em Santa Catarina

A estreia na Série B do Campeonato Brasileiro não poderia ter sido melhor para o Cuiabá-MT. Pela primeira vez na competição, o Dourado foi à Santa Catarina e, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, venceu o Criciúma-SC por 1 a 0, se colocando no grupo dos cinco vencedores até agora, junto com Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Bragantino-SP. A primeira rodada segue neste domingo (28), às 15h (MS), com CRB-AL e Londrina-PR no Estádio Rei Pelé e termina na segunda com Coritiba-PR e Ponte Preta-SP no Couto Pereira.

No Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma começou melhor e assustou a defesa auriverde logo aos nove minutos. Vinícius soltou uma bomba de fora da área rente à meta adversária. A resposta do Cuiabá veio três minutos depois em finalização de Danilo, que parou na boa defesa de Bruno Grassi.

As chances no ataque só voltaram a aparecer no segundo tempo. Aos dez minutos, a equipe da casa quase abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, Edson Borges, de cabeça, carimbou a trave. Na marca dos 30, foi a vez do Dourado levar perigo. Toty arriscou o chute, o goleiro defendeu e, no rebote, o próprio lateral mandou muito perto do gol. O Tigre teve mais duas oportunidades em finalizações de Lúcio Flávio. Mas foi o Auriverde que balançou as redes. Aos 48 minutos, depois de rápido contra-ataque, Júnior aproveitou uma falha da defesa adversária para fazer 1 a 0 e dar números finais ao confronto.

Outros jogos

Ainda no sábado, o Botafogo, de virada, venceu o Vitória por 3 a 1 no Estádio Santa Cruz. Caíque Sílvio abriu o placar para os baianos no começo do segundo tempo, mas dois gols de Rafael Costa e um contra de Edcarlos definiram o placar.

Guarani-SP e Figueirense-SC empataram sem gols no Estádio Brinco de Ouro.

Em Goiânia, Vila Nova-GO e Paraná Clube-PR empataram em 1 a 1. Alan Mineiro abriu o placar para os colorados e Marlyson, quase no fim, igualou para os paranaenses.