CSA e Ceará fecham rodada do Brasileirão com vitórias

Augusto Oliveira/CSA Jogadores comemoram gol de Maranhão, no segundo tempo, que valeu primeira vitória do Azulão

A sexta rodada do Brasileirão terminou nesta segunda-feira (27) com dois jogos e vitórias de times do Nordeste. CSA-AL, em casa, e Ceará-CE, fora, venceram Goiás-GO e Avaí-SC, respectivamente, e ganham posições na classificação. O Vozão pulou para nona posição, agora com nove pontos, enquanto o time alagoano venceu pela primeira vez na competição e agora tem seis pontos, na 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento.

Florianópolis

Na Ressacada, o Avaí foi superior no primeiro tempo diante do Ceará e criou as melhores chances, mas marcou apenas nos minutos finais. Aos 43 minutos, Brenner acertou belo chute para balançar as redes e fazer 1 a 0 para o Leão. No segundo tempo, o Ceará correu em busca do resultado e voltou mais ofensivo. Thiago Galhardo quase marcou, mas foi aos 17 que o meia empatou para o Vozão. João Lucas cobrou falta na área, Marquinhos Silva não afastou, e a bola sobrou para Galhardo fazer 1 a 1. E, aos 41, Ricardo Buena deu boa assistência para o meia marcar mais uma vez e garantir a virada alvinegra e vitória por 2 a 1 fora de casa.

Maceió

No primeiro tempo no Rei Pelé, o Goiás criou as melhores chances, mas foi parado nas defesas de Jordi. Aos cinco minutos, Giovanni Augusto acionou Kayke, que viu o goleiro do CSA ganhar a disputa de bola e fazer a defesa. Depois, aos 18, Leandro Barcia recebeu livre na área, mas o defensor saiu na hora para afastar o perigo com os pés. Tentando levar a melhor em jogadas aéreas, o Azulão não levou muito perigo para o time goiano. Apenas aos 36 que Carlinhos soltou uma bomba de fora da área, mas defendida por Tadeu. E, aos 44, Didira também chutou forte, assustando o goleiro da casa. O Goiás seguiu a pressão e quase marcou aos 46, quando Barcia finalizou na cara do gol e viu Jordi fazer uma excelente defesa.

Na volta do intervalo, o CSA se apresentou melhor e abriu o placar aos 16 minutos. Patrick Fabiano deu ótima assistência para Maranhão, que tirou o goleiro Tadeu da jogada e colocou o Azulão na frente. O Goiás tentou retomar as ações, mas viu os donos da casa seguirem fortes e administrarem a vantagem de 1 a 0 até o apito final.